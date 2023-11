A- A+

Futebol Clube paulista desiste de mudar o escudo após repercussão negativa da torcida Diretoria do São Caetano havia anunciado ontem mudanças na identidade do clube

Vice-campeão da Libertadores em 2002, o São Caetano, clube paulista que não disputa a Série A do Brasileirão desde 2006, havia anunciado uma mudança drástica em sua identidade. O time passaria a ser chamado de São Caetano Futebol Clube — o nome original é Associação Desportiva São Caetano — e alteraria o escudo, mas desistiu das alterações após a repercussão negativa.

A equipe paulista postou ontem uma enquete nas redes sociais para os torcedores escolherem o novo escudo do clube. No entanto, menos de 24 horas depois de comunicar as mudanças, o São Caetano emitiu um comunicado oficial em sua conta do Instagram para informar a respeito da desistência da alteração.

A desistência se deu por conta da repercussão negativa vinda, principalmente, da torcida. Os torcedores não ficaram satisfeitos com a mudança e reclamaram na postagem oficial do clube. Uma das organizadas do São Caetano publicou uma nota oficial dizendo ser "Totalmente contra a decisão do clube de mudar o escudo do nosso Azulão! Nosso escudo tem muita tradição e é reconhecido no mundo todo por ser único."

Em contrapartida, o clube não informou se também desistirá da mudança de nome. O Azulão, como é popularmente conhecido, passa por uma grande crise nos últimos anos, com sucessivos rebaixamentos. Atualmente, o time está na 3ª divisão do Campeonato Paulista e fora das divisões nacionais.

Por conta disso, a ideia da diretoria do São Caetano é fazer com que o clube passe por mudanças radicais. Em junho deste ano, inclusive, a gestão de futebol do clube foi assumida pelo empresário Jorge Machado, famoso por ter cuidado das carreiras de Luiz Felipe Scolari, o Felipão, e Rivaldo.

Veja o comunicado oficial do São Caetano

Por conta da grande repercussão junto a nossa torcida, o que entendemos ser o maior património do clube, a diretoria decidiu que não irá mudar o escudo do Azulão. Estamos imbuídos em buscar novos dias de vitórias para o clube e contamos com o apoio dos nossos verdadeiros torcedores para que 2024 seja o grande ano de retomada com as conquistas. Os desafios são proporcionais a certeza que juntos seremos ainda mais fortes.

Todos juntos com o São Caetano.

Veja também

Série B Já rebaixado, ABC encara o Juventude, que busca o acesso à Série A; veja onde assistir e escalações