Handebol Clube Português conquista Brasileiro de Handebol; Santa Cruz é terceiro Clube pernambucano é uma das grandes forças do esporte no Brasil e acumula vários títulos nacionais

O FMO/Português-PE venceu o Cascavel-PR por 29 a 20, neste sábado (5), na Arena Sorriso, e se tornou o campeão do Campeonato Brasileiro Adulto Masculino de Handebol de 2025. A equipe levantou o troféu de forma invicta, após vencer todos os cinco jogos que disputou no torneio.

Kaique foi o principal nome da vitória que deu o título aos pernambucano. Ele marcou sete gols na partida de ontem. Do lado dos paranaenses, Jeison Felipe foi o destaque com cinco tentos anotados.

Durante o sábado, também foram definidas as posições de 3° a 8° lugar do campeonato. O Santa Cruz-PE venceu o AERV/UNIRV- GO por 35 a 22 e ficou com a 3ª colocação do torneio.

Na disputa pelo 5° lugar, o Sorriso-MT levou a melhor ao vencer o Hand 7 Associação-MG por 42 a 28. Já o Nacional-SC garantiu a 7ª colocação após a vitória diante do ASHb/SINOP-MT por 32 a 26.

