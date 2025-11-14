Clube Português disputa as duas finais da Liga Nacional de Handebol 2025
Equipe recifense é a única que garantiu finais no masculino e feminino
O FMO/Clube Português escreveu mais um capítulo histórico para o handebol pernambucano ao garantir presença nas duas finais da Liga Nacional de Handebol 2025. Tanto o time feminino quanto o masculino conquistaram vagas na decisão da maior competição do país e disputam, neste sábado (15), a chance de levantar o título nacional.
Leia também
• FMO/Português vence Itajaí na prorrogação e vai à final da Liga Nacional Masculina de Handebol 2025
• Jamily Félix, do FMO/Português, representará o Brasil no Mundial Feminino de Handebol 2025
Pelo feminino, o Português superou o Cascavel-PR por 33 a 29 em uma semifinal equilibrada e marcada pela intensidade dos dois lados. Com atuação consistente e variedade ofensiva, a equipe recifense confirmou o favoritismo e chega novamente à final, onde enfrentará o tradicional Pinheiros-SP. O confronto é uma revanche da final do ano passado, vencida pelas paulistas.
No masculino, o FMO/Português também garantiu presença na final após vencer o Itajaí na prorrogação. A equipe decide o título diante do Taubaté (SP), em um confronto que reúne duas das principais forças do handebol brasileiro na atualidade.
As duas decisões serão realizadas neste sábado, na Arena Sorriso, em Sorriso (MT), com transmissão exclusiva pela TV CBHb, no YouTube.
A presença de ambos os times na final consolida o FMO/ Português como uma das maiores potências do handebol nacional, reforçando o trabalho de base, estrutura e alto rendimento desenvolvidos em Pernambuco.
Com informações da assessoria