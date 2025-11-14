Sex, 14 de Novembro

Handebol

Clube Português disputa as duas finais da Liga Nacional de Handebol 2025

Equipe recifense é a única que garantiu finais no masculino e feminino

Equipe feminina do Clube Português é a atual vice-campeã da Liga NacionalEquipe feminina do Clube Português é a atual vice-campeã da Liga Nacional - Foto: Bruno Ruas/CBHb

O FMO/Clube Português escreveu mais um capítulo histórico para o handebol pernambucano ao garantir presença nas duas finais da Liga Nacional de Handebol 2025. Tanto o time feminino quanto o masculino conquistaram vagas na decisão da maior competição do país e disputam, neste sábado (15), a chance de levantar o título nacional.

Pelo feminino, o Português superou o Cascavel-PR por 33 a 29 em uma semifinal equilibrada e marcada pela intensidade dos dois lados. Com atuação consistente e variedade ofensiva, a equipe recifense confirmou o favoritismo e chega novamente à final, onde enfrentará o tradicional Pinheiros-SP. O confronto é uma revanche da final do ano passado, vencida pelas paulistas. 

Português chega em mais uma final nacional no handebolPortuguês chega em mais uma final nacional no handebol - Foto: Bruno Ruas/CBHb

No masculino, o FMO/Português também garantiu presença na final após vencer o Itajaí na prorrogação. A equipe decide o título diante do Taubaté (SP), em um confronto que reúne duas das principais forças do handebol brasileiro na atualidade.

Português chega na grande decisão da Liga Nacional de Handebol, principal competição do calendário nacional da modalidade Português chega na grande decisão da Liga Nacional de Handebol, principal competição do calendário nacional da modalidade - Foto: Bruno Ruas/CBHb

As duas decisões serão realizadas neste sábado, na Arena Sorriso, em Sorriso (MT), com transmissão exclusiva pela TV CBHb, no YouTube.

A presença de ambos os times na final consolida o FMO/ Português como uma das maiores potências do handebol nacional, reforçando o trabalho de base, estrutura e alto rendimento desenvolvidos em Pernambuco.

Com informações da assessoria 

