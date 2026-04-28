Clube Português goleia e mantém 100%; Sport perde na estreia do Brasileiro de Hóquei
Leão busca primeira vitória diante do Santos, nesta terça-feira (28)
O Clube Português do Recife/FMO segue com campanha consistente no Campeonato Brasileiro de Hóquei sobre Patins, disputado em Santos. Após vencer o Mogiana por 4x0 na rodada anterior, a equipe pernambucana voltou à quadra nesta terça-feira (28) e goleou a Casa de Portugual de Teresópolis por 7x0, confirmando o bom momento na competição.
Com os resultados, o time soma duas vitórias consecutivas, com 11 gols marcados e nenhum sofrido, evidenciando equilíbrio entre ataque e defesa neste início de trajetória no torneio.
Inserido no Grupo B, o Português mantém o foco na classificação para as fases decisivas e vem se impondo diante de adversários tradicionais da modalidade.
O próximo desafio será decisivo. Nesta quarta-feira (29), a equipe enfrenta a Portuguesa de São Paulo às 17h, em confronto direto que vale a primeira colocação do grupo. A partida representa a oportunidade de assumir a liderança e consolidar a campanha na fase de grupos.
Com desempenho seguro e defesa invicta, o Clube Português entra em quadra buscando mais um resultado positivo para seguir firme na disputa pelo título nacional.
Grupo A
Na outra chave, o Sport, atual campeão brasileiro, já não conseguiu manter a invencibilidade que marcou a conquista de 2025. Ainda na segunda-feira (27), o Leão acabou sendo derrotado pelo placar de 6x4 para o Sertãozinho.
O rubro-negro volta a quadra ainda nesta terça-feira, às 19h, diante do Santos.