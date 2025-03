A- A+

Handebol Clube Português fica com vice-campeonato da Supercopa do Brasil de handebol Neste domingo (30), em Brasília, as pernambucanas perderam por 22x21

O Clube Português chegou muito perto, mas ficou com o gostinho amargo do quase. Neste domingo (30), em Brasília, o time pernambucano foi superado pelo Pinheiros-SP, por 22x21, e ficou com o vice-campeonato da Supercopa do Brasil de Handebol, torneio que abre a temporada.

Uma das principais equipes do cenário do handebol feminino brasileiro, o Português chegou em mais uma decisão. As Lusas chegaram para a finalíssima despachando todas as adversárias que tiveram pelo caminho.

Na grande decisão, Português e Pinheiros fizeram mais um duelo equilibrado, as equipes também fizeram a final da Liga Nacional de Handebol do ano passado. E o roteiro foi, mais uma vez, cruel com as pernambucanas.

Perdendo por apenas um gol, as Lusas chegaram a ter a posse de bola, a poucos segundos do final da partida, para empatar o duelo. Porém, a defesa paulista foi rápida e impediu o gol de empate.

Veja também