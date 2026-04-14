Clube que terá primeira técnica da Bundesliga responde repercussão machista com funk brasileiro
Marie-Louise Eta está interinamente no comando do Union Berlin e é a primeira mulher a comandar uma equipe masculina da elite europeia
Neste fim de semana, o futebol europeu chegou a uma marca histórica com um time masculino de elite comandado por uma mulher pela primeira vez. Marie-Louise Eta, de 34 anos, foi anunciada como técnica interina do Union Berlin, que disputa a Bundesliga, primeira divisão alemã. Ela entrou no lugar do técnico Steffen Baumgart, que não vinha apresentando bons resultados. Até então, ela comandava o sub-19 do clube.
O o anúncio do nome de Eta acabou gerando uma repercussão com comentários machistas de parte da torcida e do público que acompanha futebol. Rapidamente, a diretoria reagiu e reforçou a escolha pelo nome da profissional. Em uma das postagens, o Union Berlin usou um funk brasileiro, o hit "No batidão", dos artistas ZXKAI e slxughter, para apoiar a treinadora.
A letra não fala exatamente de feminismo ou algo relacionado a movimentos pelos direitos das mulheres, mas aparentemente o arranjo chamou a atenção do marketing do clube. O refrão diz "Ela, ela desce, ela sobe. No baile é pressão. Mina linda, perigosa. Rouba meu coração". A canção foi lançada em setembro de 2025.
Leia também
• Equipe do Sertão pernambucano faz ajustes finais para a Maratona de Hamburgo
• Lula diz que Ancelotti o perguntou se deveria convocar Neymar para a Copa do Mundo
• Recife sedia pela primeira vez o Campeonato Sul-Americano Master de Esportes Aquáticos
Junto ao vídeo com o funk e imagens da treinadora em atividade com os jogadores, o clube escreveu "Let her cook", ou "Deixa ela cozinhar", numa tradução livre. A frase rebate e faz referências aos comentários machistas feitos sobre a escolha de Eta.
O Union Berlin está em 11º lugar da Bundesliga, com 32 pontos. Um dos jogadores mais conhecidos do clube, Rani Khedira comentou a publicação com emojis de fogo, animado com a mudança do comando.