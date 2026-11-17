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Futebol Clubes brasileiros com salários atrasados sofrerão perda de pontos a partir de 2028 A norma obriga os clubes a comprovarem que estão em dia com suas obrigações financeiras junto a jogadores e comissões técnicas 20 dias antes do início do Brasileirão

Os times da primeira e segunda divisão do futebol brasileiro que estiverem com pagamentos de salários atrasados sofrerão uma dedução de três pontos a partir da temporada de 2028, informou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta terça-feira (17).

A norma obriga os clubes a comprovarem que estão em dia com suas obrigações financeiras junto a jogadores e comissões técnicas 20 dias antes do início do Brasileirão. Caso contrário, começarão a temporada com a perda de pontos.

Nos últimos anos, as equipes brasileiras movimentaram o mercado sul-americano com grandes contratações vindas do futebol europeu, como a do holandês Memphis Depay (Corinthians) e a de Lucas Paquetá (Flamengo).

No entanto, em alguns casos, esses grandes investimentos não se mostraram sustentáveis: Depay quase deixou o Corinthians no meio do ano devido a atrasos nos pagamentos, e o Botafogo ficou impedido de registrar novos jogadores por dois meses este ano, em razão de uma dívida vencida referente à contratação do argentino Thiago Almada.

Entre 2023 e 2025, os gastos com salários aumentaram 50% em 14 clubes da primeira divisão brasileira. Dez deles apresentaram balanços negativos em 2025, segundo dados divulgados pela CBF.

Os clubes também enfrentam um desafio econômico decorrente das restrições às apostas no país.

A medida, adotada no final de setembro pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deixou muitas equipes sem seu patrocinador principal. A CBF estima um impacto de 420 milhões de reais nos cofres dos clubes, em razão da saída desses anunciantes.

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