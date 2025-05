Liga, fair play financeiro e arbitragem profissional: clubes fazem exigências à CBF antes de eleição

A- A+

Menos de uma semana antes da eleição para escolher o novo presidente da CBF, os clubes brasileiros divulgaram uma nota elencando oito exigências para o futuro do futebol no país. Além de pedirem à nova gestão que haja uma mudança no próprio processo eleitoral, eles também chamam a atenção para o compromisso de criação de uma liga e o estabelecimento de regras de fair play financeiro.

A nota foi divulgada através das redes sociais da Liga Forte União (LFU), mas em conjunto com os clubes da Libra. Os dois blocos se dizem "juntos, mobilizados e conscientes".

O ponto primordial do manifesto é a "alteração do processo eleitoral, especialmente no que se refere ao peso dos votos". Hoje, as 27 federações estaduais possuem peso três nos pleitos, enquanto clubes da Série A têm dois, e os da Série B, um.

Leia a nota da LFU na íntegra:

"OS CLUBES ENTRARAM EM CAMPO PARA UM NOVO FUTEBOL NO BRASIL.

O futuro do futebol brasileiro é inegociável para nós.

E os Clubes brasileiros estão juntos, mobilizados e conscientes de que este momento, de mais uma eleição conturbada para a escolha da próxima liderança à frente da Confederação Brasileira de Futebol, demanda ações e medidas objetivas de transformação, transparência e modernização do nosso futebol.

Por isso, os Clubes exigem que a CBF avance com prioridade e urgência nos seguintes pontos:

Alteração do processo eleitoral, especialmente no que se refere ao peso dos votos;

Obrigatoriedade da participação dos Clubes em todas as Assembleias Gerais da CBF;

Compromisso de criação da Liga e reconhecimento de que as propriedades comerciais das Séries A e B pertencem aos Clubes;

Alteração das regras de governança, dando efetivamente poder executivo à Comissão Nacional de Clubes;

Profissionalização da arbitragem garantindo dedicação exclusiva dos árbitros das séries A e B, e investimento em treinamento permanente;

O calendário do ciclo 2026-2030 precisa ser aprovado por Libra e LFU em conjunto com CBF;

Fomento e apoio financeiro especialmente direcionado às Séries B, C e D assim como ao Futebol Feminino;

Estabelecimento de regras de "Fair Play" financeiro

Estamos em campo e estaremos juntos e unidos por um futebol brasileiro cada vez mais forte.

SEM CLUBE NÃO EXISTE FUTEBOL."

