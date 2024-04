Clubes da Europa, Arábia Saudita e Estados Unidos se interessaram em Thiago Silva, diz jornal

A- A+

O Fluminense ganhou concorrentes na disputa pelo zagueiro Thiago Silva. De acordo com o jornal espanhol As, clubes da Inglaterra e da Itália já teriam entrado em contato com o defensor para lhe oferecer um contrato de uma temporada. Além disso, times da MLS, dos Estados Unidos, e da Arábia Saudita também estão interessados no jogador de 39 anos.

Nenhum time interessado em Thiago Silva teve o seu nome revelado, mas o portal da Espanha afirmou que um clube por onde ele já passou foi um dos que fizeram a proposta. Vale lembrar que o defensor já atuou por Porto B, Dínamo de Moscou, Milan e Paris Saint-Germain na Europa.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, especializado no mercado de transferências, o zagueiro brasileiro não vai renovar contrato com o Chelsea (o vínculo termina ao final da atual temporada), o que o deixaria livre no mercado. Por conta disso, Thiago Silva já tem algumas propostas em cima da mesa para permanecer no Velho Continente.

Após a derrota do Chelsea para o Manchester City, na semifinal da Copa da Inglaterra, no último sábado, Thiago Silva se manifestou sobre o assunto e afirmou já ter tomado uma decisão. O zagueiro, inclusive, deixou claro que os torcedores saberão nos próximos dias.

"Vocês vão saber nos próximos dias. Eu não quero dizer nada agora com a minha cabeça na derrota, com um pouco de tristeza. Mas cedo ou tarde vai acontecer. Eu já tomei a decisão na minha cabeça, já tenho", disse Thiago Silva, à Hayters TV.

Veja também

Passeio Ciclístico Com tema da Confederação do Equador, Alepe promove passeio ciclístico no próximo domingo (28)