Luto Clubes de futebol do Brasil e do mundo prestam homenagens a Pelé Santos, clube onde Pelé jogou a maior parte da sua carreira, postou a foto de uma coroa com a legenda "Eterno"

Clubes de futebol do Brasil e do mundo estão prestando homenagens a Pelé, que faleceu na terde desta quinta-feira (29), em São Paulo.

Considerado o Rei do Futebol, Edson Arantes do Nascimento jogou a maior parte da sua carreira no Santos. Nas redes sociais, o clube lamentou a morte de Pelé com a foto de uma coroa e a legenda "Eterno".

Outros clubes brasileiros também se manifestaram.

Clubes do mundo também homenagearam.





