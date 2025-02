A- A+

PERNAMBUCO Clubes de PE devem implementar reconhecimento facial e biometria nos estádios a partir de março Exigência do TJPE foi uma das medidas exigidas para reverter a decisão imposta pelo Governo do Estado, que impedia o Sport e o Santa Cruz de receber torcida nos próximos cinco jogos

Os clubes pernambucanos de futebol devem implementar os sistemas de reconhecimento facial e biometria nos estádios a partir de 1º março.

Essa foi uma das exigências feitas pelo desembargador Fernando Cerqueira Norberto dos Santos, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), para reverter a decisão imposta pelo Governo do Estado, que impedia o Sport e Santa Cruz de receber torcida nos próximos cinco jogos.

Na decisão do magistrado, na página 6 do documento, além da implementação do reconhecimento facial e biometria para todos os torcedores, foi-se exigido também que os clubes pernambucanos adotem câmeras de vídeo para o monitoramento dos frequentadores do estádio.

Em caso de descumprimento das medidas, os clubes terão que pagar uma multa de R$ 100 mil por partida.

No documento, não foi estabelecido um prazo para a adoção dos equipamentos.

