FUTEBOL Clubes franceses são os que mais gastaram no mercado de janeiro Clubes franceses superam os ingleses em gastos, fato que não ocorria desde 2017

Os clubes franceses de futebol foram os que mais gastaram no mercado de inverno de 2024, com quase 270 milhões de euros (cerca de R$ 1,43 bilhão na cotação atual) em contratações, de acordo com o relatório sobre transferências internacionais publicado nesta terça-feira (13) pela Fifa.

Esse valor é o dobro do total pago pelos clubes franceses em janeiro de 2023 na mesma janela (+121,1%).

É também a primeira vez desde 2017 que os clubes ingleses, que gastaram 170 milhões de euros (cerca de R$ 902 milhões) no mercado de inverno, são superados por outro campeonato em termos de investimento em reforços.

Em termos globais, a poderosa Premier League se mostrou mais discreta depois de uma onda de compras frenética nas últimas janelas, liderada sobretudo pelo Chelsea.





No outro sentido, o Brasil foi o país que mais dinheiro recebeu em transferências por seus jogadores (cerca de 233 milhões de euros/R$ 1,23 bi).

Foram registradas 4.716 operações no mercado de jogadores em nível mundial, num gasto total de 1,46 bilhão de dólares (R$ 7,23 bilhão), o que representa um decréscimo de 8,2% em relação a janeiro de 2023, representando ainda o segundo valor mais elevado da história para um mercado de inverno europeu.

No futebol feminino foi batido um novo recorde com 1,94 milhões de euros (R$ 10,3 milhões), um aumento de mais de 150% em relação ao ano passado, sendo Espanha e Inglaterra, com 29 contratações nos dois campeonatos, os mais atuantes.

