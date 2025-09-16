A- A+

Futebol Clubes ingleses deixam estrelas milionárias fora da lista da Champions, incluindo brasileiro Liverpool, Tottenham, Arsenal e Chelsea surpreendem com cortes de jogadores de alto valor de mercado

Já são conhecidas as listas dos 36 clubes que disputarão a fase de liga da UEFA Champions League, e algumas ausências chamaram a atenção. Jogadores avaliados em milhões de euros ficaram de fora das inscrições, mesmo em equipes que fizeram investimentos pesados no mercado.

O Liverpool foi o clube que mais gastou em uma única janela de transferências na história do futebol: 484 milhões de euros, superando o recorde do Real Madrid em 2019, que havia investido 398 milhões. Chegaram reforços como Wirtz, Kerkez, Frimpong, Ekitiké e Isak, todos inscritos na Champions. No entanto, o atacante italiano Chiesa, avaliado em 14 milhões de euros pelo Transfermarkt e já decisivo na Premier League, não entrou na lista.



Atual campeão da Liga Europa, o Tottenham também apresentou cortes de impacto. O atacante Mathys Tel (€35 milhões) e o volante Yves Bissouma (€25 milhões) ficaram fora, assim como Dejan Kulusevski (€50 milhões), Dragusin (€25 milhões) e James Maddison (€42 milhões). No caso dos três últimos, a justificativa é médica: todos se recuperam de lesões graves.

No Arsenal, a principal ausência é Gabriel Jesus. Avaliado em €32 milhões, o atacante brasileiro não foi incluído na lista, uma vez que só deve voltar a jogar no fim do ano, após lesão. Por outro lado, o sueco Viktor Gyokeres, destaque da equipe, está confirmado entre os inscritos por Mikel Arteta.

No Chelsea, o argentino Buonanotte, que chegou com expectativa de disputar sua primeira Champions, foi deixado de fora. Apesar do entusiasmo na apresentação, o meia terá que esperar ao menos até a próxima fase para estrear na competição continental. Estevão foi priorizado pelo treinador.

