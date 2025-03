Clubes pedem à CBF adiamento de jogos da 12ª rodada do Brasileirão por causa do Mundial

A- A+

O grupo do Flamengo no Mundial de Clubes está com uma vaga aberta depois que o Léon, do México, foi excluído do torneio, pelo fato de fazer parte do mesmo grupo dono do também mexicano Pachuca. O clube informou que vai apelar contra a decisão em todas as instâncias, mas, no momento, o debate é sobre qual será o time que vai se juntar aos flamenguistas ao lado de Chelsea, da Inglaterra, e Esperánce, da Túnisia, no Grupo D.



Ainda não há como dizer qual equipe herdará a vaga. É certo que é pouco provável que ela vá para outro time mexicano, já que o regulamento do Mundial impede um país de ter mais duas vagas, com exceção de times campeões continentais. Além do Pachuca, o México já tem o Monterrey como classificado.





Caso o ranking da Fifa seja levado em consideração e permitam a entrada de um novo mexicano, o América seria o beneficiado, por ser o melhor colocado da Concacaf não classificado para o Mundial.



É mais provável, contudo, que o Alajuelense, da Costa Rica, herde a classificação. Além de ser a melhor equipe fora do México ou dos EUA no ranking da Concacaf, recentemente conquistou a Taça Centro-Americana, torneio classificatório para a Copa dos Campeões da federação da América Central.



Outra opção é que a Fifa decida classificar o vice-campeão da Copa dos Campeões da Concacaf. No caso, a vaga ficaria com o Los Angeles FC, dos Estados Unidos.



O León, assim como o Pachuca, já estava ciente da regra e da possibilidade de veto a uma das equipes. Eles fazem parte de uma rede encabeçada pelo empresário Jesús Martínez Patiño.



A Fifa afirma ter seguido um "processo independente" e que "a integridade de todas as competições é primordial". A entidade afirmou também que "mais detalhes serão fornecidos no devido tempo, de acordo com o artigo 10.4 do Regulamento da Copa do Mundo de Clubes da Fifa 2025".

