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Clubes e confederações prestam homenagens a Oscar Schmidt: 'honrou o Manto'

Oscar passou por Vasco, Flamengo, Palmeiras e Corinthians e outras equipes ao longo de seus mais de 30 anos de carreira

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COB presta homenagem a Oscar SchmidtCOB presta homenagem a Oscar Schmidt - Foto: Reprodução/COB

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A morte de Oscar Schmidt, nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, rendeu diversas homenagens de confederações e clubes como Palmeiras, Corinthians, Flamengo e Vasco. Lenda do basquete, Oscar passou pelos rivais cariocas ao longo de seus mais de 30 anos de carreira e recebeu o carinho uma última vez.
 

 

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