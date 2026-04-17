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Luto Clubes e confederações prestam homenagens a Oscar Schmidt: 'honrou o Manto' Oscar passou por Vasco, Flamengo, Palmeiras e Corinthians e outras equipes ao longo de seus mais de 30 anos de carreira

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A morte de Oscar Schmidt, nesta sexta-feira (17), aos 68 anos, rendeu diversas homenagens de confederações e clubes como Palmeiras, Corinthians, Flamengo e Vasco. Lenda do basquete, Oscar passou pelos rivais cariocas ao longo de seus mais de 30 anos de carreira e recebeu o carinho uma última vez.



O Clube de Regatas do Flamengo lamenta profundamente o falecimento de um dos maiores ídolos da história do nosso basquete e do esporte mundial: Oscar Schmidt. O eterno Mão Santa honrou o Manto Sagrado com sua genialidade, paixão e arremessos inesquecíveis, marcando época na Gávea… pic.twitter.com/2sAVcsGSvZ — Flamengo (@Flamengo) April 17, 2026

O #VascoDaGama lamenta profundamente o falecimento de Oscar Schmidt, um dos maiores jogadores de basquete do mundo e dono de um grande legado para o esporte no Brasil.



Nossos sentimentos aos familiares e amigos neste momento de dor. pic.twitter.com/VcqsosswXy — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 17, 2026

Com profunda tristeza, a Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta o falecimento, aos 68 anos, do lendário Oscar Schmidt, ídolo do esporte brasileiro e um dos principais jogadores de basquete de todos os tempos.



Maior cestinha da história dos Jogos Olímpicos e integrante do Hall da… pic.twitter.com/NJTDnGuIHD — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 17, 2026

O Sport Club Corinthians Paulista lamenta o falecimento de Oscar Schmidt.



Um dos maiores atletas da história da modalidade no Brasil, Oscar marcou o seu nome também na história do Sport Club Corinthians Paulista. ️



Maior pontuador da história do esporte até 2024, Oscar… pic.twitter.com/HUwR8POuEo — Corinthians (@Corinthians) April 17, 2026

Há atletas que marcam época. Outros, que marcam gerações. E há aqueles que se tornam eternos, não apenas pelos números, mas pelo significado. Oscar Schmidt pertence a essa última categoria. O maior jogador da história do basquete brasileiro despede-se como um símbolo absoluto do… pic.twitter.com/kRNEd0Uh0O — Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) April 17, 2026

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) lamenta profundamente o falecimento de Oscar Schmidt, um dos maiores nomes da história do basquete e uma lenda do Movimento Olímpico do Brasil. Conhecido como 'Mão Santa', Oscar foi recordista brasileiro em participações olímpicas no basquete,… pic.twitter.com/VE5k1nvEd9 — Time Brasil (@timebrasil) April 17, 2026

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