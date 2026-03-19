Clubes se aproximam da CBF e terão reunião na entidade para discutir criação de liga única

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A CBF convocou todos os 40 clubes das Séries A e B, membros da Libra e da FFU, para uma reunião no início de abril em que serão discutidos temas ligados à possível formação de uma liga unificada que substituiria o Brasileirão no futuro.



As conversas ainda são incipientes, mas tem havido um entendimento melhor entre as partes depois que o Flamengo diminuiu o tom internamente na Libra e a FFU passou a buscar uma aproximação com a CBF. A reunião está marcada para 6 de abril, na sede da confederação, no Rio.



A FFU decidiu até criar um comitê de negociação para se aproximar da CBF e da Libra, e afirmou que "é necessário superar o formato atual de dois blocos comerciais, que limita a capacidade de avanço coletivo".



Já membros da Libra se reuniram na sede do Flamengo, no Rio, e saíram do encontro satisfeitos. O grupo divulgou comunicado para dizer que "o alinhamento interno direciona a conversa ao rápido avanço na formação de uma liga nacional em conjunto com a CBF e com a FFU".





Ainda existem uma série de divergência que separam os dois grupos, mas há consenso de que, para que a liga seja criada, é necessário diálogo.



Os cartolas dos clubes das Séries A e B sabem que, sem a participação da CBF nas discussões, não terão êxito na criação da liga. Admitem que a confederação tem peso no rumo do futebol brasileiro e vão precisar negociar com ela para conseguir mudar o cenário atual, em que todo o poder segue concentrado na CBF, exceto as negociações de direitos de transmissão.



A formação de uma liga é um sonho de alguns dos cartolas dos principais clubes do País. No ano passado, integrantes da Libra e da FFU ficaram perto de assinar um memorando de entendimento que representaria passo importante para a gestação da liga. Mas isso nunca foi concluído.



Libra e FFU são responsáveis, desde 2025, por vender os direitos de transmissão dos jogos como mandante dos clubes filiados a elas. O primeiro bloco negociou com o Grupo Globo. O segundo decidiu fragmentar os direitos, negociados com Globo, Record, Amazon Prime Video e YouTube (CazéTV).



Cada grupo criou uma maneira de distribuir o dinheiro entre os clubes. A Libra perdeu dois clubes recentemente e viu o Flamengo abrir uma cruzada internamente. A FFU funciona como uma holding, com a participação de investidores em um condomínio.



Na FFU, estão 32 times, sendo 10 da Série A. São eles: Athletico-PR, Botafogo, Chapecoense, Corinthians, Coritiba, Cruzeiro, Fluminense, Internacional, Mirassol e Vasco.



A Libra também tem 10 equipes que disputam o Brasileirão: Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Remo, São Paulo, Santos e Vitória.



Atlético Mineiro e Vitória aprovaram a migração da Libra para a FFU. Mas dependem da conclusão dos processos regulatórios para oficializar a entrada.

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