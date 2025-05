COB anuncia acordo com Adidas para o ciclo olímpico de Los Angeles 2028

A- A+

O Time Brasil terá uma nova fornecedora de uniformes para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou a parceria com a Adidas, nesta quarta-feira (14).

O COB agora é adidas!



A @adidasbrasil é a nova patrocinadora oficial do Comitê Olímpico do Brasil. Uma parceria que começa com propósito, performance e paixão pelo esporte.



Os Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina, em fevereiro de 2026, serão o primeiro evento em que o Time Brasil vestirá os novos uniformes.

Os Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina, em fevereiro de 2026, serão o primeiro evento em que o Time Brasil vestirá os novos uniformes.

Com a novidade, a marca estará novamente com a delegação brasileira em Los Angeles, uma vez que a adidas patrocinou o comitê brasileiro nos Jogos de 1984.

Em 2028, os atletas brasileiros estarão de três listras em momentos de destaque como as cerimônias de abertura e encerramento, os momentos de pódio, bem como todo vestuário dos atletas na Vila Olímpica e momentos de viagem e treino.

“Essa parceria é um marco fantástico para o esporte olímpico brasileiro. Com toda sua tecnologia, experiência e busca pela inovação, tenho certeza de que o COB tem na adidas o parceiro ideal em busca cada vez mais da excelência esportiva e do fortalecimento de sua marca”, afirmou o presidente do COB, Marco La Porta.

Parceria entre COB e Adidas celebrada com presença da judoca Beatriz Souza. Foto: Alexandre Loureiro/ COB.

De acordo com Olivier Gianina, general nanager da adidas Brasil, a parceria reforça o comprometimento da marca com o esporte brasileiro.

"É um momento para celebrarmos a diversidade esportiva em um país que cresce a cada ano nas mais diversas modalidades, com atletas e equipes que não medem esforços para se superar a cada competição. Orgulhosamente as três listras passam a vestir o Time Brasil", destacou.



Comitê Olímpico com o maior número de seguidores no Instagram e segundo maior globalmente em presença digital, o Time Brasil contará com a marca das três listras para o desenvolvimento de uma coleção exclusiva de produtos licenciados, assim como uma série de ações planejadas para a apaixonada torcida brasileira.



"Teremos coleções criativas e ações que levarão o Time Brasil para um público ainda maior graças também à venda de nossos produtos nas lojas da marca. O COB, por sua vez, será capaz de conectar fortemente a adidas ao Brasil, aos valores olímpicos e à uma engajada rede de fãs”, complementou a diretora de comunicação e marketing do COB, Manoela Penna.

