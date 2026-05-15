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OLIMPÍADAS COB anuncia patrocínio milionário até os Jogos de Los Angeles, em 2028 Acordo injetará recursos na base e no alto rendimento

A Vale, uma das maiores produtoras globais de minério de ferro, cobre e níquel, e o Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciaram nesta sexta-feira parceria estratégica para impulsionar o esporte brasileiro com foco em transformação social e alta performance. O patrocínio, com parte baseada na Lei Federal de Incentivo ao Esporte e parte de investimento direto, se estenderá até os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028.

A empresa não informou o valor total do investimento. Em relação ao aporte incentivado, a cifra chega a R$ 7 milhões.

"Sempre digo que o COB precisa estar ligado a grandes parceiros e ter uma gigante como a Vale entre os nossos patrocinadores é motivo de muito orgulho. Assim como o esporte olímpico, a Vale está presente em diferentes regiões do Brasil, impactando comunidades, conectando pessoas e ajudando a construir oportunidades. E é justamente nessa convergência de propósitos que encontramos um enorme potencial de transformação", disse Marco La Porta, presidente do COB.

Para La Porta, esta nova etapa da parceria é uma evolução natural:

"Iniciamos esse relacionamento nos Jogos da Juventude, no ano passado. A ampliação desse vínculo será fundamental para o desenvolvimento pleno do esporte olímpico brasileiro."

A Vale é uma das maiores patrocinadoras de esporte no Brasil. Ao GLOBO, a empresa explicou que acredita no esporte como uma "ferramenta de transformação social, instrumento de inclusão social, formação cidadã de crianças e jovens e redução de vulnerabilidades". Assim, investe há mais de 15 anos em iniciativas esportivas.

Nos últimos cinco anos destinou cerca de R$ 560 milhões via Lei Federal de Incentivo ao Esporte para iniciativas realizadas principalmente em seus territórios de atuação.

Em 2025, o valor foi de R$ 191,5 milhões, contemplando 175 projetos, que se desdobram em 469 iniciativas que serão implementadas a partir em 2026.

A nova parceria com o COB reforça o apoio à base mas também contribuirá com o alto rendimento. Segundo a empresa, esta é uma retomada aos patrocínios diretos.

Em relação ao alto rendimento, a Vale tem priorizado o desenvolvimento de base. Também por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, apoia projetos de iniciação e base de algumas confederações, como a Confederação Brasileira de Ginástica e a Confederação Brasileira de Rugby.

Também há iniciativas com a base de futebol feminino de clubes como o Flamengo e o Atlético Mineiro.

Ao GLOBO, a Vale explicou ainda que não faz distinção de modalidades esportivas para patrocínio com recursos incentivados. E que as modalidades variam de acordo com a estrutura e a vocação dos territórios em que a empresa atua.

Entre os projetos apoiados, estão os circuitos de skate STU – Skate Total Urbe e do SLS – Street League Skateboarding. e competições da Confederação Brasileira de Ginástica.

Na ginástica, além de apoiar núcleos de iniciação, a empresa será patrocinadora do Campeonato Panamericano de Ginástica, que será sediado no Rio de Janeiro a partir do dia 31 de maio.

Entre as iniciativas mais conhecidas apoiadas pela Vale estão o Rede Tênis Brasil, o Instituto Viva Vôlei, o Instituto Anderson Varejão e o Instituto Reação.

A Vale também patrocina diversos circuitos de corridas de rua, como o Circuito das Estações em Belém, Vitória, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.

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