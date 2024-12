A- A+

Esportes Olímpicos Com Rebeca Andrade favorita, COB divulga candidatos ao Prêmio Brasil Olímpico 2024; veja lista Três atletas de destaque do feminino e masculino concorrem ao Troféu Rei Pelé, melhor do ano, entregue pelo Comitê Olímpico do Brasil

Os indicados ao Troféu Rei Pelé, melhor do ano, do Prêmio Brasil Olímpico 2024 foram anunciados neste domingo (1º). Vencedora no feminino nos últimos três anos, a ginasta Rebeca Andrade é novamente favorita em 2024, após se tornar em Paris a maior medalhista da história do Brasil em Jogos Olímpicos. As outras duas candidatas são a judoca Beatriz Souza e a canoísta Ana Sátila.

Entre os homens, os indicados são Isaquias Queiroz (canoagem velocidade), Caio Bonfim (marcha atlética) e Edival Pontes (taekwondo). Isaquias pode conquistar o prêmio pela quinta vez.

Entre os seis indicados, apenas Ana Sátila não conquistou medalha em Paris. Ela terminou em quarto lugar no K1 e quinto no C1. Os vencedores serão divulgados em 11 de dezembro, no Rio de Janeiro.

Dona de seis medalhas olímpicas, Rebeca busca o tetra no Troféu Rei Pelé. Ela foi premiada como a melhor do ano em 2021, quando chegou aos seus primeiros pódios olímpicos, em 2022, quando foi campeã mundial do individual geral, e em 2023, quando venceu Simone Biles no salto no Mundial.

Beatriz Souza também voltou de Paris como campeã olímpica e multimedalhista, ao vencer a categoria peso pesado do judô (+78kg) e ajudar o Brasil a faturar o bronze por equipes mistas

No masculino, Caio Bonfim conquistou a medalha olímpica do Brasil na marcha atlética, com a prata na prova de 20km.

Edival Pontes, o Netinho, se tornou o terceiro brasileiro a subir ao pódio olímpico no taekwondo ao conquistar o bronze. Já Isaquias Queiroz tenta um inédito pentacampeonato no prêmio de melhor do ano. O baiano chega credenciado pela prata conquistada no C1 1 000m em Paris.

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) também anunciou que começa neste domingo e vai até a noite do dia 11 a votação para a escolha do Atleta da Torcida do Prêmio Brasil Olímpico.

Os seis candidatos são Ana Sátila (canoagem slalom), Beatriz Souza (judô), Tatiana Weston-Webb (surfe), Alison dos Santos, o Piu (atletismo), Caio Bonfim (atletismo) e Darlan Souza(vôlei).

Os atletas podem ser votados pelo site do COB no link www.cob.org br/eventos/premio-brasil-olimpico.



Veja também

Campeonato Espanhol Mbappé marca, Real Madrid derrota Getafe e fica um ponto atrás do líder Barcelona em La Liga