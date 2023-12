A- A+

Homenagem COB faz homenagem e premiação de melhor atleta do PBO se chamará Troféu Rei Pelé A partir da edição deste ano, principal honraria entregue no Prêmio Brasil Olímpico levará o nome do maior atleta de todos os tempos

O Cômite Olímpico Brasileiro (COB) anunciou uma novidade para o Prêmio Brasileiro Olímpico de 2023 (PBO), que acontece nesta sexta-feira (15), na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. A partir desta edição, o prêmio de melhor atleta do ano se chamará Troféu Rei Pelé.

A homenagem é ao eterno craque da Seleção Brasileira que faleceu em dezembro do ano passado. O Troféu Rei Pelé é a principal premiação do evento.

"Falar sobre o Pelé é falar sobre excelência. Um atleta incomparável, único, que deu muitas alegrias ao torcedor brasileiro. O legado que ele deixou por todos esses anos transcende gerações e modalidades. Pelé foi o maior atleta de todos os tempos e nada mais justo do que prestarmos essa homenagem especial. Queremos que ele seja eterno também no Prêmio Brasil Olímpico", disse o Presidente do COB Paulo Wanderley.

Tricampeão da Copa do Mundo, Pelé não chegou a disputar os Jogos Olímpicos durante sua vitoriosa carreira. Entrentanto, o Rei do Futebol tem ligação com as Olímpiadas. No ano de 2016, o ex-jogador foi homenageado pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) com a comenda da Ordem Olímpica, a mais alta honraria entregue pela entidade.

Pelé também carregou a tocha olímpica em duas ocasiões. Em Atenas-2004 e nos Jogos do Brasil, Rio-2016.

Neste ano, três atletas de cada gênero concorrem ao Troféu Rei Pelé. No masculino, Filipe Toledo (surfe), Hugo Calderano (tênis de mesa) e Marcus D'Almeida (tiro com arco) estão na disputa, enquanto no feminino os nomes são Rebeca Andrade (ginástica artística), Bia Haddad (tênis) e a dupla Duda e Ana Patrícia (vôlei de praia). No ano passado, Rebeca Andrade e Alison dos Santos (atletismo) foram os vencedores.

Além do Troféu Rei Pelé, o Prêmio Brasil Olímpico 2023 conta com várias outras categorias. O público pode votar para escolher o vencedor em quatro delas: Atleta da Torcida, Atleta Revelação, Retorno do Ano e Prêmio Inspire Riachuelo. Para participar, basta entrar no site oficial do evento: https://pbo.cob.org.br.





