COB lança aplicativo oficial, dando direito a voto em categoria do Prêmio Brasil Olímpico

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) inaugurou seu aplicativo oficial na última quarta-feira (13), e fará seu lançamento oficial durante o Prêmio Brasil Olímpico (PBO), que acontece às 20h (horário de Brasília) desta sexta. Quem baixar o app, desenvolvido em parceria com a fantech ONEFAN, tem direito a um benefício exclusivo: a chance de votar nas últimas horas que antecedem a cerimônia, e ajudar a eleger o Atleta OVVI Influenciador do Ano.

O lançamento do aplicativo oficial do COB (disponível nas lojas App Store e Google Play) é o pontapé inicial de um grande ecossistema digital que, de olho nos Jogos de Paris-2024, vai informar, engajar e oferecer ao fã dos atletas olímpicos do país.

Além de ser o principal canal para a escolha do vencedor de uma das principais categorias do PBO, ao app oferece outros benefícios: conteúdos exclusivos; gamificação de benefícios e recompensas; participação em pesquisas e quizzes; acesso a experiências únicas; e notícias sobre o que há de mais atual nas modalidades do Time Brasil.

"Essa parceria com a ONEFAN faz parte do pilar fundamental da estratégia do Comitê Olímpico do Brasil de se conectar e conhecer cada vez mais nossa base de fãs, sendo um hub entre eles, o Time Brasil e as nossas marcas parceiras", afirma Gustavo Herbetta, diretor de Marketing do COB. "Com isso, o COB vai oferecer, em um único ambiente, um acesso a todas as iniciativas do COB, experiências gamificadas e vantagens que o fãs poderão ter de maneira exclusiva através do ecossistema digital via superapp".

"Estamos super animados na ONEFAN por fazer parte da jornada olímpica do Brasil rumo aos Jogos de 2024", afirma Fábio Palma, CEO da empresa. "A gente sabe o quanto os nossos atletas olímpicos são capazes de conectar e empolgar seus fãs. Essa parceria com o COB é um momento incrível para levar essa energia a um outro nível, que tem tudo para transformar como o brasileiro vive e acompanha essas modalidades. Será uma experiência medalha de ouro para todo mundo!"

O esportista eleito Influenciador do Ano será conhecido na cerimônia que será transmitida hoje para todo país, pelo Sportv e pelo Canal Olímpico do Brasil.

