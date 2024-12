COB aprova orçamento de 2025 e vai destinar R$ 482 milhões a ações esportivas

A- A+

A Assembleia Geral do Comitê Olímpico do Brasil (COB) aprovou, por unanimidade, o orçamento de R$ 594 milhões para o exercício de 2025.

Impulsionado por recordes de arrecadação através da Lei das Loterias e do número de patrocinadores do ciclo olímpico de Paris 2024, o COB destinará R$ 482 milhões exclusivamente para atividades fim, como são chamadas as ações esportivas, sendo R$ 265 milhões diretamente repassados às Confederações: o maior valor da história.



Do investimento direto nas Confederações, os R$ 265 milhões que serão distribuídos selam um crescimento de 240% desde 2017, no início da gestão do Presidente Paulo Wanderley.



Vale ressaltar ainda que o COB também executa diretamente projetos que beneficiam ações esportivas de atletas e Confederações. No próximo ano este montante ultrapassará os R$ 63 milhões.



"As políticas de austeridade, assim como ações estratégicas em áreas como Comunicação e Marketing, geraram aumento significativo das receitas e, consequentemente, dos investimentos que faremos diretamente nas ações esportivas", disse Paulo Wanderley.





Além de um aumento absoluto de R$ 23 milhões no orçamento geral, para 2025 o planejamento financeiro também prevê um aumento percentual nos recursos destinados à atividade fim, que saem de 85% para 87%.



Vale destacar um aumento relevante também em projetos voltados para o desenvolvimento esportivo, que crescerão 21% no primeiro ano do ciclo olímpico Los Angeles 2028.

"O COB está sempre buscando otimizar processos para que os recursos cheguem aos principais atores do movimento olímpico, que são os atletas", disse a Diretora Administrativo-financeira do COB, Isabele Duran



Antes de chegar à Assembleia, o orçamento foi aprovado pelos Conselhos Diretor e de Administração do COB, sendo posteriormente homologado pelo Conselho Fiscal.

A Assembleia desta terça contou com a presença da atual diretoria do COB, do presidente eleito para o exercício 2025-2028 Marco Antonio La Porta e da vice Yane Marques, de 33 representantes das Confederações Brasileiras Olímpicas e de 15 membros da Comissão de Atletas do COB.



Além do orçamento, a Assembleia aprovou o Planejamento Estratégico do COB para o ciclo 2025-2028. O mesmo deverá ser referendado na primeira Assembleia da nova gestão, em abril.

Ainda foi aprovada uma atualização estatutária para que o Conselho Nacional de Dança Desportiva seja reenquadrado como entidade reconhecida, uma vez que o breaking deixou o programa olímpico após Paris 2024.

