COB organizará encontro mundial entre fãs de esportes, atletas e indústria esportiva brasileira

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) vai organizar, em São Paulo, entre os dias 25 e 29 de setembro, a COB EXPO, evento que reunirá fãs de esporte, atletas e profissionais que atuam na indústria esportiva.

O evento será realizado no espaço Pró Magno e terá no mesmo ambiente uma feira com mais de cem empresas expositoras, espaços para prática esportiva, clínicas com atletas olímpicos, experiências inéditas, painéis e palestras com grandes nomes do esporte brasileiro e mundial.



“A COB EXPO é fundamental para o trabalho de consolidação que o Comitê Olímpico do Brasil realiza diariamente, todos os dias de cada ciclo, em busca dessa integração com todos os nossos stakeholders”, disse Paulo Wanderley, Presidente do COB.



Uma das atrações que o Comitê Olímpico do Brasil vai propor na COB Expo é a segunda edição do seu Projeto Esporte Cria, onde jovens do ensino médio são impactados com conteúdo de profissionais que atuam na indústria esportiva e que podem compartilhar experiências nesse momento crucial de escolha de um curso universitário e de uma profissão. O COB vai, ainda, compartilhar experiências de suas principais iniciativas, como o Canal Olímpico do Brasil e o Laboratório de Ciência do Esporte.





A ideia é que as Confederações Olímpicas tenham espaço para interação com o público presente e incentivando as suas modalidades. Serão cerca de 12 espaços totalmente dedicados à vivência esportiva.



“Teremos mais uma oportunidade de fortalecer o movimento olímpico para esse público de alunos do ensino médio que através do Esporte Cria conseguimos compartilhar conhecimento para mostrar opções de atuação na indústria esportiva, desenvolvendo assim esse pilar de educação e esporte integrados”, completou Wanderley.



A COB EXPO será organizada em uma área de mais de 15.000 m2 e pretende unir toda a indústria esportiva conectando os gestores, atletas, ex-atletas, patrocinadores, fãs e estudantes, gerando oportunidades de negócios.



A expectativa é receber mais de 50 mil pessoas nos cinco dias de evento, oferecendo mais de 300 horas de painéis e conteúdo educativo com a presença de grandes nomes do esporte brasileiro e internacional.

“Dentro da nossa estratégia de conquistar cada vez mais espaço, fãs e praticantes de esportes, iremos propiciar uma semana de muito conteúdo qualificado além de um espaço que estamos chamando carinhosamente de Parque Temático Olímpico, onde os fãs poderão praticar, interagir com atletas olímpicos em clínicas e experimentarem na teoria e na prática o que é o movimento olímpico”, afirmou Gustavo Herbetta, diretor de marketing do COB.

