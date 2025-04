Cobrada por atitudes contra o racismo, Conmebol reúne jogadores em campanha; veja vídeo

A- A+

Em meio à tensão pela falta de atitudes contra o racismo, a Conmebol publicou um vídeo nesta terça-feira, dia de início da Libertadores e Sul-Americana, em que reúne jogadores de diversos clubes do continente para comentar sobre a discriminação.

Os brasileiros presentes na produção são Enner Valência (Internacional); Marlon Freitas (Botafogo); Weverton (Palmeiras); e Breno Lopes e Tinga (Fortaleza).

O vídeo inicia com os que atuam no Brasil falando e apenas depois os atletas das demais equipes da América do Sul se pronunciam, como Lanzini (River Plate-ARG), Gatito Fernández (Cerro Porteño) e Leo Fernández (Peñarol-URU).

Veja o vídeo:

El fútbol une, no divide.

Juntos, construyamos un fútbol sin racismo, violencia y discriminación.

¡Súmate a esta lucha!



O futebol une, não divide.

Juntos, vamos construir um futebol livre de racismo, violência e discriminação.

Junte-se à luta! pic.twitter.com/apLhXDnvVE — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) April 1, 2025

Tensão entre brasileiros e a Conmebol

Durante o sorteio dos grupos da Libertadores e da Sul-Americana, o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, fez uma infeliz analogia envolvendo um macaco ao responder se imaginava como seria uma Libertadores sem a participação dos clubes brasileiros - o boicote havia sido sugerido pela presidente do Palmeiras, Leila Pereira.

— Isso seria como Tarzan sem Chita. Impossível — disse o dirigente, referindo-se à personagem icônica de filmes e série de TV, animal de estimação do herói das selvas e de Jane, sua companheira.

Leila sugeriu que as equipes brasileiras abandonassem as competições da Conmebol depois do caso de racismo sofrido pelos atletas Figueiredo e Luighi, ofendidos por torcedores do Cerro Porteño durante jogo da Libertadores Sub-20, no último dia 6.

Seria uma resposta à punição aplicada pela entidade ao clube paraguaio, considerada extremamente branda pelo Palmeiras.

A Conmebol puniu o Cerro Porteño com jogos de portões fechados durante a Libertadores Sub-20 deste ano e com uma multa no valor de US$ 50 mil (cerca de R$ 290 mil, na cotação atual).

