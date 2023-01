A- A+

Sport Cobrando quase R$ 100 mil, Moccelin aciona Sport na Justiça Além do jogador, ex-diretor do Leão, Lucas Drubscky, também cobra vencimentos do clube

Com passagem pelo Sport em 2021, o atacante Paulinho Moccelin colocou o clube pernambucano na Justiça. Em processo que corre na 16ª Vara do Trabalho do Recife, o ex-jogador rubro-negro alega dois meses de salários atrasados (maio e junho), direitos de imagens e Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referentes ao mês de dezembro daquela temporada. Ao todo, ele cobra R$ 98.256,00.

De férias, o presidente do Sport, Yuri Romão, atendeu a reportagem e afirmou ter sido pego de surpresa com a cobrança. No entanto, garantiu que assim que o clube for notificado, vai honrar os compromissos com o atleta de 28 anos, que atualmente defende as cores do ABC.

"Sendo bastante sincero, não sabia que tínhamos débito com Moccelin. Nem notificados fomos ainda. Mas, se tiver, a gente vai procurar o atleta e vai pagar", pontuou o mandatário.

Além do atacante, quem também acionou o Leão na Justiça foi o antigo executivo do clube, Lucas Drubscky. O ex-diretor pede R$ 185.468,16 do Rubro-negro. Ele cobra salários de 2018, FGTS, além de premiações pelo título do Estadual de 2019 e acesso à Série A naquele mesmo ano.

No entanto, de acordo com Romão, o caso de Drubscky é por questão de "prazo". "O Lucas botou apenas por questão de prazo, por ter sido demitido há um tempo. Mas já temos uma negociação avançada com ele, e assim que eu retornar das férias vamos resolver", completou.

