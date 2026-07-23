Coca-Cola será a nova patrocinadora do futebol feminino brasileiro
Competições chegam a marca inédita de sete patrocinadores
Reforçando o movimento de fortalecimento do futebol feminino nacional, a Coca-Cola será a sétima empresa a patrocinar as competições brasileiras. O acordo é válido por duas temporadas e engloba o Brasileirão A1 e a Copa do Brasil, ambos em curso.
Com o acerto, a modalidade chega a marca inédita de sete patrocinadores, unindo-se a Itambé, Uber, Amazon, Hyundai, Monange e Sicoob. As duas últimas foram as mais recentes e já aparecem nas placas de publicidade ao redor do campo e backdrop das entrevistas nas partidas.
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O acordo com a Coca-Cola seguirá este formato e contará também com ativações da marca e ações que promovam a conexão com o público do futebol feminino.
A Copa do Brasil feminina se encaminha para as quartas de final, com São Paulo, Ferroviária, Flamengo, Fluminense, Atlético-MG, Bragantino, Bahia e Internacional disputando vivos na disputa pelo título. Já o Brasileirão A1, se aproxima do fim da primeira fase, restando cinco rodadas para a definição dos oito classificados para o mata-mata.