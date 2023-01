A- A+

Futebol Cocão comemora oportunidades no time profissional do Náutico Jogador foi titular no último amistoso e pode começar jogando diante do Central, sábado (7), na estreia do Campeonato Pernambucano

Embora tenha participado de seis jogos pelo Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, o volante Mateus Cocão ainda pode ser citado como uma das caras novas do Timbu para 2023. Isso porque o atleta de 20 anos se firmou de vez no elenco profissional, iniciando os trabalhos da pré-temporada e atuando como titular nos amistosos.

“E um momento muito gratificante. É o sonho de qualquer menino chegar ao profissional e estou muito feliz por esse momento ter chegado para mim. Agora é trabalhar e manter o foco para não deixar cair", afirmou o atleta, que deve começar jogando diante do Central, sábado (7), no Lacerdão, na estreia do Campeonato Pernambucano.

Na posição, Cocão disputa vaga com nomes como Juan Gauto, Jean Mangabeira e Souza. Nada que desanime o prata da casa em lutar por um espaço na equipe do técnico Dado Cavalcanti. “É uma disputa sadia e que acontece no dia a dia. É claro que sempre respeitando muito o outro e trabalhando firme. Quem estiver melhor vai jogar. E procuro aprender com a experiência do Souza no dia a dia”, pontuou.

