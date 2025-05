A- A+

TÊNIS Coco Gauff domina Swiatek, impõe derrota marcante e avança à final em Madri É a primeira vitória de Gauff sobre Swiatek no saibro, quebrando uma sequência de cinco derrotas no piso

Coco Gauff protagonizou uma das maiores atuações de sua carreira ao derrotar Iga Swiatek com autoridade nesta quarta-feira, garantindo vaga na final do WTA 1000 de Madri. A jovem americana venceu por 6/1 e 6/1, em apenas 1h04min, e avançou para sua primeira decisão no saibro da capital espanhola

Essa foi a primeira vitória de Gauff sobre Swiatek no saibro, quebrando uma sequência de cinco derrotas no piso. Além disso, é a quarta vez que a número quatro do mundo bate a polonesa em 15 confrontos. A forma como o resultado foi construído, no entanto, surpreendeu até mesmo os mais otimistas em relação ao desempenho da americana.

Após sair atrás no placar no início, Gauff venceu 11 games consecutivos, dominando a número 2 do mundo com uma combinação de agressividade, movimentação e inteligência tática. Swiatek, atual tetracampeã de Grand Slam, demonstrou frustração em quadra, chegou a receber uma advertência por linguagem imprópria e não conseguiu se encontrar ao longo do confronto.

O nível técnico de Gauff foi tão elevado que a americana venceu 12 dos últimos 13 games da partida. Foi uma performance que lembrou o melhor do tênis da nova geração, com bolas profundas, excelente cobertura de quadra e potência nos golpes de base.

Swiatek, por sua vez, segue enfrentando dificuldades em 2025. A polonesa, que não vence um título desde Roland Garros 2024, tem lidado com problemas físicos e cansaço acumulado. Sua eliminação em Madri, onde é atual campeã, aumenta a pressão por uma retomada na temporada de saibro, especialmente com o Grand Slam francês se aproximando.

Classificada para a final, Gauff aguarda agora a vencedora da outra semifinal, entre Aryna Sabalenka e Elina Svitolina. A jovem de 20 anos busca seu terceiro título de WTA 1000 e tenta igualar sua melhor campanha no saibro desde o vice-campeonato em Roland Garros, em 2022, quando perdeu justamente para Swiatek.

Com a vitória, Coco também se aproxima ainda mais de Swiatek no ranking mundial. Se conquistar o título em Madri, poderá ultrapassar a polonesa na corrida pela vice-liderança da WTA, aumentando a disputa por posição atrás da número 1, Aryna Sabalenka.

Veja também