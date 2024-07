A- A+

Tênis Coco Gauff vai às oitavas em Wimbledon com nova vitória tranquila; Sinner avança sem sustos Coco enfrenta agora a compatriota Emma Navarro nas oitavas

Os principais cabeças de chave em Wimbledon continuam somando grandes e tranquilos resultados. Nesta sexta-feira, Coco Gauff, segunda favorita, e Jannik Sinner, líder do ranking masculino, confirmaram vaga nas oitavas de final do Grand Slam com vitórias imponentes.

Gauff faz edição arrasadora e já repete seu melhor desempenho em Wimbledon, ao chegar às oitavas como em 2019 e em 2021. Depois de anotar 2 a 0 em Caroline Dolehide e Anca Todoni (perdeu só três games em cada jogo), desta vez aplicou até pneu. Diante da britânica Sonay Kartal, depois de um 6 a 4 no primeiro set, fechou com 6 a 0 no segundo.

Coco Gauff - charging into the fourth round at The Championships #Wimbledon | @CocoGauff pic.twitter.com/h44icr5r3c — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2024

Nas oitavas de final, no domingo, a número 2 do ranking terá seu compromisso mais complicado até então no Grand Slam. Pela frente, a compatriota Emma Navarro, 19ª favorita em Wimbledon e que passou de virada pela russa Diana Schnaider, parciais de 2/6, 6/3 e 6/4.

Das demais favoritas que atuaram nesta sexta-feira, a grande surpresa foi nova queda precoce da grega Maria Sakkari. A cabeça de chave 9 perdeu por 6/2 e 6/3 para a britânica Emma Raducanu, principal tenista de seu país, e que chega pela segunda vez às oitavas do Grand Slam. A outra vez ocorreu em 2021. A rodada ainda registrou queda da russa Daria Kasatkina (14ª) e da ucraniana Dayana Yastremska (28ª).

A italiana Jasmine Paolini (7ª) continua bem. Desta vez ele superou A canadense Bianca Andreescu, com 7/6 (7/4) e 6/1. Destaque ainda para Madison Keys (12ª), algoz da ucraniana Marta Kostyuk (18ª) com 6/4 e 6/3.

Sinner nas oitavas em dia de chuva

Jogando na quadra central, o italiano Jannik Sinner, líder do ranking, somou uma imponente vitória sobre o sérvio Miomir Kecmanovic, se garantindo nas oitavas de final sem problemas.

Dominando os pontos desde o início, Sinner fechou em sets diretos, parciais de 6/1, 6/4 e 6/2 em apenas 1h38 de jogo. Dos oito jogos do dia do masculino, metade acabou suspenso por causa da chuva. Daniil Medvedev perdia por 2 sets a 1 para Jan-Lennard Struff. Os jogos entre Roberto Bautista Agut x Fabio Fognini e de Brandon Nakashima x Ugo Humbert também estavam no quarto set, enquanto Denis Shapovalov e Ben Sheldon disputaram somente cinco games.

Nas duplas masculina, os brasileiros Rafael Matos e Marcelo Melo perderam o primeiro set por 7/6 (7/1) e ganharam o segundo por 7/6 (7/5) do colombiano Nicolás Barrientos e do português Francisco Cabral. Na parcial decisivo, com 4 a 3 para os adversários, a chuva também paralisou o jogo.



