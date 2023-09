A- A+

TÊNIS Coco Gauff vence Sabalenka e conquista US Open; tenista de 19 ano é a nova sensação do tênis dos EUA Tenista de 19 anos quebra jejum de vitórias de americanas no torneio e se torna a mais jovem do país a levar o troféu

O vídeo já é conhecido dos fãs do tênis. Mas voltou a ganhar força neste sábado. As imagens de Coco Gauff, então com apenas 8 anos, dançando na arquibancada durante uma partida do US Open viralizaram nas redes sociais após a americana, agora com 19, vencer o mesmo torneio.



O título veio com uma vitória por 2 sets a 1 (parciais de 2/6, 6/3 e 6/2) sobre a belarussa Aryna Sabalenka, em Nova York.

Foi o primeiro título de Grand Slam da nova sensação do tênis dos EUA. A atleta de 19 anos quebrou um jejum de títulos de tenistas do país no torneio que durava desde 2017 e ainda sagrou-se a mais jovem americana a levantar o troféu desde Serena Williams, em 1999, aos 17 anos de idade.





Com o título, Gauff vai subir para a posição de número 3 do ranking da WTA. É o ponto mais alto que ela ocupa até agora. Já Sabalenka, mesmo com a derrota, irá assumir a liderança.

O vídeo viralizado de pequena Coco, porém, serve para reforçar a capacidade da americana de atingir seus objetivos. De espectadora, ela se tornou a campeã em 11 anos. Um salto para ninguém ficar surpreso no dia em que ela alcançar o topo do mundo.

Coco Gauff tornou-se profissional aos 14 anos. A deste sábado já foi a sua segunda final de Grand Slam. No ano passado, perdeu a final de Roland Garros para a polonesa Iga Swiatek.

O título no US Open coroa um trimestre de consolidação de Gauff, desde as mudanças na comissão técnica que curaram pontos fracos do seu estilo de jogo. Em menos de dois meses, ela conquistou o primeiro título de WTA 500 da carreira, em Washington, o primeiro de nível 1000, em Cincinnati, e agora o primeiro Grand Slam.

Veja também

Decepção Diante do Criciúma, Sport sofre empate no final e chega a cinco jogos sem vencer na Série B