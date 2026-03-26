Qui, 26 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta26/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
OLIMPÍADAS

COI anuncia testes genéticos em mulheres para participação nos Jogos Olímpicos de 2028

Elegibilidade para a categoria feminina será determinada, em primeiro lugar, por meio de um exame do gene SRY

Reportar Erro
Presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Kirsty CoventryPresidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry - Foto: Daniel Muñoz / AFP

O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou, nesta quinta-feira, uma nova regra para a participação nos Jogos Olímpicos. A partir da Olimpíada de 2028, as mulheres terão que fazer testes genéticos, uma vez que a elegibilidade para qualquer categoria feminina é limitada a "mulheres biológicas", conforme a entidade.

Leia também

• COI aprova nova política de gênero unificada nas Olimpíadas

• Mariah Carey, Bocelli e Laura Pausini lideram atrações da abertura das Olimpíadas de Inverno

• Olimpíadas de Inverno e dois Mundiais no Brasil: confira os mundiais de esportes olímpicos em 2026

A elegibilidade para a categoria feminina será determinada, em primeiro lugar, por meio de um exame do gene SRY para detectar a ausência ou presença desse gene. Atletas que apresentarem resultado negativo estarão permanentemente dentro dos critérios de elegibilidade para competir na categoria feminina.

— A elegibilidade para qualquer evento da categoria feminina nos Jogos Olímpicos ou em qualquer outro evento do COI, incluindo esportes individuais e coletivos, agora está limitada a mulheres biológicas, determinadas com base em um exame único do gene SRY — disse o COI em comunicado divulgado nesta quinta-feira.

Ao falar sobre a nova política, a presidente do COI, Kirsty Coventry reconheceu que o tema é sensível e afirmou que a medida é baseada na ciência e foi conduzida por especialistas médicos, tendo no centro os melhores interesses dos atletas.

— Hoje, nós, do Comitê Olímpico Internacional, publicamos uma política sobre a proteção da categoria feminina. Eu entendo que este é um tema muito sensível. Como ex-atleta, acredito profundamente no direito de todos os olímpicos de participarem de uma competição justa. A política que anunciamos é baseada na ciência e foi conduzida por especialistas médicos, tendo no centro os melhores interesses dos atletas.

— As evidências científicas são muito claras. Cromossomos masculinos conferem vantagens de desempenho em esportes que dependem de força, potência ou resistência. Nos Jogos Olímpicos, até mesmo as menores margens podem ser a diferença entre vitória e derrota. Portanto, é absolutamente claro que não seria justo que homens biológicos competissem na categoria feminina. Além disso, em alguns esportes, isso simplesmente não seria seguro.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter