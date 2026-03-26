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OLIMPÍADAS COI anuncia testes genéticos em mulheres para participação nos Jogos Olímpicos de 2028 Elegibilidade para a categoria feminina será determinada, em primeiro lugar, por meio de um exame do gene SRY

O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou, nesta quinta-feira, uma nova regra para a participação nos Jogos Olímpicos. A partir da Olimpíada de 2028, as mulheres terão que fazer testes genéticos, uma vez que a elegibilidade para qualquer categoria feminina é limitada a "mulheres biológicas", conforme a entidade.

A elegibilidade para a categoria feminina será determinada, em primeiro lugar, por meio de um exame do gene SRY para detectar a ausência ou presença desse gene. Atletas que apresentarem resultado negativo estarão permanentemente dentro dos critérios de elegibilidade para competir na categoria feminina.

— A elegibilidade para qualquer evento da categoria feminina nos Jogos Olímpicos ou em qualquer outro evento do COI, incluindo esportes individuais e coletivos, agora está limitada a mulheres biológicas, determinadas com base em um exame único do gene SRY — disse o COI em comunicado divulgado nesta quinta-feira.

Ao falar sobre a nova política, a presidente do COI, Kirsty Coventry reconheceu que o tema é sensível e afirmou que a medida é baseada na ciência e foi conduzida por especialistas médicos, tendo no centro os melhores interesses dos atletas.

— Hoje, nós, do Comitê Olímpico Internacional, publicamos uma política sobre a proteção da categoria feminina. Eu entendo que este é um tema muito sensível. Como ex-atleta, acredito profundamente no direito de todos os olímpicos de participarem de uma competição justa. A política que anunciamos é baseada na ciência e foi conduzida por especialistas médicos, tendo no centro os melhores interesses dos atletas.

— As evidências científicas são muito claras. Cromossomos masculinos conferem vantagens de desempenho em esportes que dependem de força, potência ou resistência. Nos Jogos Olímpicos, até mesmo as menores margens podem ser a diferença entre vitória e derrota. Portanto, é absolutamente claro que não seria justo que homens biológicos competissem na categoria feminina. Além disso, em alguns esportes, isso simplesmente não seria seguro.

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