A- A+

Jogos Olímpicos COI aprova críquete e outros quatro esportes para Jogos de Los Angeles 2028 Com as cinco novas modalidades, os Jogos de Los Angeles 2028 terão no total 35 esportes

O Comitê Olímpico Internacional (COI) aprovou o programa dos Jogos de Los Angeles 2028 nesta segunda-feira (16), no qual entrarão cinco novos esportes, entre eles o críquete, principal inovação para atrair novo público.

Como proposto na última sexta-feira por sua comissão executiva, o COI, reunido em Mumbai, aprovou por ampla maioria a inclusão do críquete, do beisebol/softbol, do squash, do flag football (uma espécie de futebol americano sem contato) e do lacrosse (parecido com o hóquei sobre grama, mas com bastões com uma rede na ponta).

Esporte mais popular da Índia, que atualmente organiza a Copa do Mundo, e do Paquistão, o críquete volta aos Jogos mais de um século depois de uma breve aparição na edição de Paris 1900.

"O críquete tem mais de 2,5 milhões de seguidores no mundo e representa uma possibilidade extraordinária de atrair mais países e novas comunidades", disse o austríaco Karl Stoss, presidente da comissão do programa olímpico.

A Índia, o maior país que nunca sediou os Jogos Olímpicos, aproveitou a cerimônia de abertura da sessão do COI no sábado para apresentar sua candidatura para organizar a edição de 2036.

Com as cinco novas modalidades, os Jogos de Los Angeles 2028 terão no total 35 esportes, talvez 36, um recorde.

O COI também confirmou a permanência de dois esportes que estavam prestes a serem retirados, o pentatlo moderno e o levantamento de peso, e ainda não se decidiu sobre o boxe.

Veja também

Futebol Internacional Justiça francesa investiga jogador do Nice por 'apologia ao terrorismo'