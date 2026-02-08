A- A+

Olimpíadas COI aprova nova política de gênero unificada nas Olimpíadas Segundo porta-voz, as conclusões sobre o tema serão conhecidas durante o primeiro semestre de 2026

O Comitê Olímpico Internacional (COI) deverá apresentar novas regulamentações que regem o esporte feminino nas Olimpíadas "nos próximos meses", confirmou do porta-voz da organização Mark Adams ao site Inside the Games. O Grupo de Trabalho para a Proteção da Categoria Feminina anunciará suas conclusões durante o primeiro semestre de 2026, após ter chegado a um consenso sobre um novo conjunto de critérios de elegibilidade para atletas transgênero.

Esse grupo é uma criação da presidente do COI, Kirsty Coventry, que enfatizou sua missão de "proteger a categoria feminina e as atletas mulheres" durante sua campanha presidencial.

A primeira mulher a liderar o órgão olímpico formou o painel em setembro como parte da iniciativa "Fit for Future" e ressaltou que ele levará em consideração todas as partes interessadas para abordar a crescente preocupação com as políticas relativas a atletas transgênero e com DSD (Distúrbios do Desenvolvimento Sexual).

O grupo teria consultado especialistas em direito, medicina e direitos humanos, bem como muitas das partes interessadas envolvidas, para chegar a uma abordagem justa e unificada.

— Acredito que isso acontecerá em breve ou nos próximos meses. O assunto foi colocado em consulta pública e tivemos tempo para refletir. Acho que, de modo geral, há um consenso na comunidade esportiva. Creio que teremos uma nova política no primeiro semestre deste ano — disse o porta-voz Mark Adams ao Inside the Games.

Embora nenhum detalhe tenha sido divulgado, a Diretora Médica e Científica do COI, Jane Thornton, informou os membros sobre os resultados preliminares de uma revisão científica encomendada para avaliar a equidade competitiva nas categorias femininas em novembro passado.

A apresentação de Thornton, "científica e baseada em dados", aos membros do COI sugeriu que as vantagens físicas adquiridas durante a puberdade masculina podem persistir mesmo quando os níveis de testosterona são suprimidos por meios médicos, conforme relatado pelo The Times em novembro.

Ainda não se sabe como as políticas do COI se desenrolarão na prática, ou o quão alinhadas estarão com a legislação do próximo país anfitrião. Os Jogos Olímpicos de 2028 serão em Los Angeles, nos Estados Unidos.

A ordem executiva de Donald Trump, intitulada "Mantendo Homens Fora dos Esportes Femininos", não apenas impôs uma proibição geral à participação de transgêneros em todo o país, como também estipulou que o Secretário de Estado e o Secretário de Segurança Interna ajustarão as políticas que impedem a entrada de "homens que desejam participar de esportes femininos".

Veja também