COI defende a 'vantagem' de contar com comitês nacionais israelense e palestino

O Comitê Olímpico Internacional (COI) tem "a vantagem" de funcionar durante anos com a "solução de dois Estados" no conflito israelense-palestino, o que lhe permite ter "contato direto" com ambas as partes, declarou nesta terça-feira (28) Thomas Bach, presidente da instituição.

"Sobre Israel-Palestina, temos uma vantagem nesta situação porque temos, no movimento olímpico, o que no mundo político se chama de solução de dois Estados. Já temos isso há muito tempo, com dois comitês olímpicos nacionais, que coexistem pacificamente há décadas", declarou o presidente do COI durante uma reunião em Paris com representantes das últimas cidades anfitriãs dos Jogos Olímpico.



O Comitê Olímpico Palestino foi reconhecido pelo COI em setembro de 1993, após os Acordos de Oslo.

"Esta situação nos dá a oportunidade de falar com as duas comunidades", acrescentou Thomas Bach, destacando que a instituição olímpica tem "contatos diretos" com os dois movimentos olímpicos nacionais.

Nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, cinco atletas participaram sob a bandeira palestina.

Bach reafirmou a posição do COI no contexto do conflito entre Israel e o Hamas.

A trégua entre Israel e o movimento islamista palestino foi prorrogada até a manhã de quinta-feira (30) para permitir novas trocas entre reféns detidos pelo Hamas e prisioneiros detidos em Israel.

Cerca de 1.200 pessoas, a maioria civis, segundo as autoridades, morreram no ataque sem precedentes lançado em 7 de outubro por comandos do Hamas em solo israelense.

Em retaliação, Israel prometeu "aniquilar" o Hamas, reconhecido como organização terrorista por Estados Unidos, União Europeia e Israel, e bombardeou incessantemente o território palestino, lançando uma ofensiva terrestre em 27 de outubro, até o início da trégua.

Na Faixa de Gaza, 14.854 pessoas, incluindo 6.150 menores, morreram nesses ataques, segundo o governo do Hamas.

