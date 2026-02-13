Sex, 13 de Fevereiro

jogos de inverno

COI é criticado na Alemanha por vender camiseta dos Jogos de Berlim de 1936 com referência nazista

Peça com cartaz original do evento usado como propaganda nazista esgota na loja oficial

COI é criticado por vender camiseta dos Jogos de Berlim-1936 COI é criticado por vender camiseta dos Jogos de Berlim-1936  - Foto: Reprodução

O Comitê Olímpico Internacional (COI) enfrenta críticas na Alemanha após comercializar, em sua loja oficial online, uma camiseta alusiva aos Jogos Olímpicos de Berlim-1936 — evento amplamente explorado como ferramenta de propaganda pelo regime de Adolf Hitler. O produto, que já está esgotado, integra a chamada “Coleção Herança” da entidade.

A peça reproduz o cartaz original dos Jogos, criado por Franz Würbel: uma figura masculina com coroa de louros sobre os anéis olímpicos, a Porta de Brandemburgo ao fundo e a inscrição “Germany Berlin 1936 Olympic Games”.

Klara Schedlich, porta-voz de política esportiva do Partido Verde na Câmara dos Representantes de Berlim, afirmou à agência DPA que “os Jogos de 1936 foram instrumento central da propaganda nazista”. Para ela, o COI “não refletiu suficientemente sobre a própria história” e a escolha da imagem é “problemática e inadequada”, sobretudo sem contextualização.

 

Em nota à BBC, o COI reconheceu “as questões históricas da propaganda nazista”, mas disse que a coleção celebra 130 anos de arte e design olímpicos, incluindo emblemas, cartazes e mascotes de todas as edições dos Jogos. A entidade destacou que 4.483 atletas de 49 países competiram em 149 provas em 1936 e citou o legado esportivo de Jesse Owens, que conquistou quatro ouros e desafiou a narrativa de supremacia racial do regime.

