mundo COI espera que delegação dos Estados Unidos não seja vaiada na abertura dos Jogos de Inverno Em meio a tensões políticas e protestos na Itália, presidente do Comitê Olímpico Internacional apela por celebração unificadora no estádio San Siro; vice-presidente dos EUA deve comparecer à cerimônia

O Comitê Olímpico Internacional (COI) expressou nesta quarta-feira a expectativa de que a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026, marcada para sexta-feira no estádio San Siro, seja marcada por respeito e unidade, e não por vaias dirigidas a atletas ou autoridades dos Estados Unidos.

Em entrevista coletiva, a presidente do COI, Kirsty Coventry, afirmou que espera que o evento seja uma oportunidade para que os torcedores “sejam respeitosos uns com os outros”, ressaltando o espírito olímpico de camaradagem entre competidores de diferentes nações.

A preocupação decorre da expectativa de recepção aos principais representantes norte-americanos, entre eles o vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio, ambos confirmados para participar da cerimônia.





O tema ganhou relevância nas últimas semanas devido à presença de agentes do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) na Itália para apoiar a segurança da delegação americana nos Jogos. A notícia desencadeou protestos — incluindo manifestações públicas em Milão — e críticas de políticos italianos, que associaram a atuação da agência a polêmicas relacionadas às políticas de imigração norte-americanas.



As autoridades italianas, por sua vez, enfatizaram que os agentes do ICE não terão funções operacionais de policiamento nas ruas do país durante os Jogos, limitando-se a atividades de cooperação diplomática e de troca de informações com as forças locais.

A cerimônia de abertura desta edição dos Jogos de Inverno reunirá delegações de mais de 90 países para competições em 116 eventos esportivos.

