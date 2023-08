A- A+

Profecia Coincidência de títulos com chegada de Tchê Tchê viraliza e anima torcedores do Botafogo Jogador estava no plantel de Palmeiras e Atlético Mineiro quando os dois clubes encerraram jejum de décadas e foram campeões do Brasileirão

Uma coincidência entre a presença do jogador Tchê Tchê no time e o fim do jejum pelo título do Campeonato Brasileiro tem animado torcedores do Botafogo. O clube carioca lidera a tabela do torneio nesta temporada, 28 anos depois da última campanha vitoriosa nacional. Circula nas redes sociais o tuíte de um torcedor alvinegro que aponta como outros dois times voltaram a levantar a taça com Tchê Tchê entre os atletas.

"Palmeiras ficou 22 anos sem ganhar o Brasileirão: Tchê Tchê chegou e ganhou. Atlético-MG ficou 50 anos sem ganhar o Brasileirão: Tchê Tchê chegou e ganhou. Botafogo ficou 28 anos sem ganhar o Brasileirão e contratou o Tchê Tchê…", afirma o tuíte, que foi curtido quase 20 mil vezes na rede X.

Torcedores viram a coincidência como um sinal positivo para a reta final do campeonato. Alguns rivais, inclusive, publicaram apelos para que os dirigentes contratassem o atleta para a próxima temporada. No entanto, outros apontaram que o São Paulo não conseguiu ser campeão quando tinha Tchê Tchê na equipe, o que demandaria cautela pelo possível fracasso da "profecia".

Outra coincidência que une o carnaval carioca e o Campeonato Brasileiro já empolgava alvinegros. Um torcedor alvinegro lembrou nas redes sociais que, em 1995, após os títulos da Imperatriz Leopoldinense, no Grupo Especial do Carnaval carioca, e da Porto da Pedra, na Grupo de Acesso, o Botafogo se sagrou campeão brasileiro, após superar o Santos na decisão.

Na ocasião, a Imperatriz Leopoldinense encerrou o jejum e voltou vencer o Grupo Especial do Carnaval carioca, e o Porto da Pedra conquistou o título do Grupo de Acesso.

Outros, porém, àquela altura (o Botafogo era apenas o quarto colocado no primeiro turno do Carioca, e acabaria sem sequer conseguir vaga na semifinal da competição), não acreditavam que a coincidência poderia ser “reescrita”.

“Tinha uma parada dessa no ano passado, nem deu em nada, não acredito nisso mais”, lamentou um torcedor. “Todo ano tem essas paradas, a única que não bate é a parte do Botafogo”, brincou outro.

Veja também

LIBERTADORES Palmeiras recebe Deportivo Pereira em busca da semi da Libertadores; veja escalações e onde assistir