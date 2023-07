A- A+

PROFECIA? Coincidência de títulos do Botafogo com carnaval carioca anima torcedores e viraliza na web Assim como em 1995, ano do último título brasileiro do alvinegro, 2023 teve Imperatriz Leopoldinense e Porto da Pedra campeãs do Grupo Especial e do Grupo de Acesso, respectivamente

Uma coincidência que une o carnaval carioca e o Campeonato Brasileiro animou a torcida do Botafogo. Circula nas redes sociais um tweet de um torcedor alvinegro lembrando que, em 1995, após os títulos da Imperatriz Leopoldinense, no Grupo Especial do Carnaval carioca, e da Porto da Pedra, no Grupo de Acesso, o Botafogo se sagrou campeão brasileiro, após superar o Santos na decisão.

Liderando a competição com dez pontos de vantagem para o segundo colocado, os alvinegros, supersticiosos, viram a coincidência entre as competições e seus campeões nesse ano. A Imperatriz Leopoldinense encerrou o jejum e voltou vencer o Grupo Especial do Carnaval carioca e o Porto da Pedra conquistou o título do Grupo de Acesso.

A coincidência animou a torcida do Botafogo nas redes sociais, que resgatou o tweet. Otimistas, alguns afirmam: "Seremos campeões".

1995 - Imperatriz campeã do Carnaval

1995 - Porto da Pedra campeã do Grupo de Acesso

1995 - Botafogo campeão Brasileiro



2023 - Imperatriz campeã do Carnaval

2023 - Porto da Pedra campeã do Grupo de Acesso

2023 - Botafogo... Rodrigo (@RodFerreiraBFR) February 23, 2023

Outros, porém, àquela altura (o Botafogo era apenas o quarto colocado no primeiro turno do Carioca, e acabaria sem sequer conseguir vaga na semifinal da competição), não acreditavam que a coincidência poderia ser "reescrita".

"Tinha uma parada dessa no ano passado, nem deu em nada, não acredito nisso mais", lamentou um torcedor. "Todo ano tem essas paradas, a única que não bate é a parte do Botafogo", brincou outro.

Passado mais de um terço do Brasileiro, o Botafogo lidera a competição, com dez pontos de vantagem sobre o vice-líder, o Flamengo, e uma incrível marca de doze vitórias em 14 jogos. O time volta a campo neste sábado, quando recebe o Red Bull Bragantino no Nilton Santos.

Veja também

ESPORTES Van der Sar não corre mais perigo após sofrer derrame cerebral, diz Ajax