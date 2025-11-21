A- A+

Futebol Internacional Cole Palmer sofre acidente doméstico e desfalcará o Chelsea por mais duas semanas O atleta de 23 anos vai ser ausência nos Blues por pelo menos mais três partidas

O atacante inglês Cole Palmer vai desfalcar o Chelsea por mais duas semanas, após quebrar um dedo do pé em um acidente doméstico, informou o técnico dos ‘Blues’, Enzo Maresca, nesta sexta-feira (21).

Palmer estava "muito perto de voltar" depois de dois meses afastados, mas com este incidente ficou fora de ação por mais tempo, disse o treinador italiano.

“Infelizmente ele sofreu um acidente em casa”, revelou Maresca. "Não é nada grave, mas ele não estará de volta nesta semana".

O jogador de 23 anos não vai enfrentar o Burnley neste sábado, pelo Campeonato Inglês, e o Barcelona, na próxima terça-feira, pela Liga dos Campeões. Além disso, também será desfalque no clássico londrino contra o Arsenal, no fim de semana que vem.

Seu último jogo foi no dia 20 de setembro, contra o Manchester United, no qual foi substituído com apenas 20 minutos do primeiro tempo devido a uma lesão.

Antes da 12ª rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea ocupa a terceira posição, a seis pontos do líder Arsenal. Na Champions, o time perdeu na estreia para o Bayern de Munique, somou duas vitórias contra Benfica e Ajax, e empatou em 2 a 2 com o Qarabag no Azerbaijão.

