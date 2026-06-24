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futebol Colômbia derrota RD Congo e garante vaga na segunda fase da Copa do Mundo Com o resultado, os colombianos chegaram aos seis pontos, contra um dos congoleses

A Colômbia garantiu vaga na segunda fase da Copa do Mundo 2026, nesta quarta-feira, ao derrotar a República Democrática do Congo, por 1 a 0, em duelo válido pela segunda rodada do Grupo K. Com o resultado, os colombianos chegaram aos seis pontos, contra um dos congoleses. Portugal soma quatro e o Uzbequistão, eliminado, ainda não soma ponto.

PRÓXIMA RODADA

Os times voltam a campo no sábado, quando RD Congo encara Uzbequistão, em Atlanta, enquanto Colômbia x Portugal será em Miami. Os dois jogos estão com início previsto para as 20h30.

O JOGO

O início do jogo surpreendeu aqueles que esperavam um domínio colombiano com a equipe congolesa recuada em seu campo. Com menos de um minuto, Kayembe acertou um belo chute de longe, que passou bem perto da meta de Vargas.

Alertada pelo susto, a Colômbia foi ataque e respondeu de forma dupla com Jhon Arias e Muñoz para delírio da torcida colombiana, que explodiu dois minutos depois quando o mesmo Muñoz mandou a bola para as redes. Mas o lance foi impugnado por impedimento do lateral-direito colombiano.

O lance não intimidou a RD Congo, que manteve forte marcação na saída de bola da Colômbia. O jogo foi disputado em alta velocidade. James Rodríguez arriscou uma 'bomba' e Mpasi, aos 11 minutos, fez sua segunda boa defesa na partida.

Com 15 minutos, o domínio era todo da Colômbia, Mpasi já havia feito mais duas defesas. Enlouquecida, a torcida colombiana já gritava 'olé' a cada troca de passes.

O clima de festa do estádio e a parada para hidratação tiraram um pouco a concentração colombiana. A RD Congo aproveitou para ficar mais tempo com a bola e afastar um pouco o adversário da sua área. O time africano até ameaçou aos 42, quando Bakambu quase desviou para o gol de Vargas um cruzamento perigoso. A queda de produção da Colômbia fez Muñoz dar uma bronca nos companheiros.

O segundo tempo começou com pressão colombiana. No quinto minuto de jogo, Luis Diaz obrigou Mpasi a fazer mais uma bela defesa. No rebote, Arias mandou para fora.

A procura intensa da Colômbia pelo gol, propiciou espaços para os contra-ataques da RD Congo. Moutoussamy teve a chance na entrada da área, mas errou o alvo.

O jogo seguiu disputado com grande intensidade, mas com vários problemas técnicos. Ambas as equipes erravam muito nos passes que poderiam decidir uma jogada. Com isso, as defesas se apresentavam dominantes.

Depois de 16 finalizações, enfim saiu o gol colombiano por intermédio de Muñoz, os 31 minutos. Daí para frente, a RD Congo se lançou ao ataque, mas deixou áreas livres para a Colômbia. Luis Diaz teve dois gols anulados por impedimento.

Os minutos finais foram emocionantes, com as duas seleções se revezando no ataque. A RD Congo obrigou Vargas a fazer duas defesas importantes nos acréscimos. Mas o jogo terminou mesmo com vitória colombiana.

FICHA TÉCNICA

COLÔMBIA 1 X 0 RD CONGO

COLÔMBIA - Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumi, Puerta e Mojica; Lerma, Jhon Arias (Richard Rios), James Rodríguez (Quintero); Luis Díaz e Luis Suárez (Córdoba). Técnico: Néstor Lorenzo.

RD CONGO - Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Kapuadi e Masuaku (Kayembe); Moutoussamy (Mbuku), Kayembe (Pickel) e Mukau (Sadiki); Bakambu (Bamza) e Wissa. Técnico: Sébastien Desabre.

GOL - Muñoz aos 31 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Lucumi, Pickel e Lerma.

ÁRBITRO - Maurizio Mariani (ITA).

PÚBLICO - 45.358 torcedores.

LOCAL - Estádio Akron, em Zapopan, Guadalajara (MEX).

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