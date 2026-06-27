Colômbia e Portugal empatam em Miami no melhor jogo sem gols da Copa do Mundo

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Embora não tenham balançado a rede, Colômbia e Portugal foram protagonistas de uma das melhores partidas da Copa do Mundo na América do Norte. No Hard Rock Stadium, os colombianos foram dominantes na maior parte do empate sem gols.



Decisões equivocadas perto do gol, o pé descalibrado dos atacantes e a atuação de destaque dos dois goleiros impediram que a rede fosse balançada nos arredores de Miami.



A seleção sul-americana pode lamentar o empate por ter controlado boa parte do jogo. Mas está satisfeita com o resultado que sustentou a liderança da Grupo K e terminou a primeira fase invicta, com sete pontos.





O melhor empate sem gols do Mundial é mau negócio para Portugal, que avançou na segunda colocação do Grupo K, com cinco pontos. Custou caro ter perdido pontos no empate com a RD Congo na estreia. Na fase seguinte, de 16 avos, colombianos duelam com Gana, dia 3 de julho, às 22h30 (de Brasília), em Kansas. Os portugueses enfrentam a Croácia, dia 2, às 20h, em Toronto, no Canadá.



COMO FOI COLÔMBIA 0 X 0 PORTUGAL



O jogo nos arredores de Miami foi tão quente quanto a temperatura. Disputado, mas sem entradas violentas. Foi bem jogado, movimentado e aberto, resultado da postura das duas seleções, ambas dispostas a vencer, embora à Colômbia também interessasse o empate.



E os colombianos, mesmo sem alguns titulares desde o início, preservados pelo técnico Néstor Lorenzo, foram melhores, mais perigosos e com maior volume de jogo. Tentaram com Luis Díaz, Córdoba e o palmeirense Arias tentaram. O goleiro Diogo Costa teve de trabalhar.



Dominados nos primeiros minutos, os portugueses acordaram depois dos 20 minutos e também produziram ofensivamente. Com uma potente finalização, Bruno Fernandes foi quem exigiu a melhor defesa do goleiro Vargas. Cristiano Ronaldo, isolado no comando do ataque, não fez muito. Bateu uma falta que Vargas agarrou sem problemas.



Foram muitas as chances criadas no primeiro tempo, etapa que terminou com 22 finalizações - 12 dos sul-americanos e 10 dos europeus. O número reflete o quão interessante foi a partida no Hard Rock Stadium. Nem a crítica pausa para hidratação quebrou o ritmo em campo e desanimou a torcida, majoritariamente formada por colombianos.



Único a marcar em seis edições de Copa do Mundo, o incansável Cristiano Ronaldo apareceu um pouco mais no segundo tempo. Não foi capaz, porém, de resolver o jogo para a seleção portuguesa.



O astro de 41 anos perdeu um gol a poucos metros do goleiro. De canhota, chutou para fora. Não valeria porque estava impedido. Depois, tentou, meio sem jeito, bicicleta bloqueada pela defesa



Mais forte coletivamente, a Colômbia insistiu com toda a sua artilharia ofensiva. Lerma disparou potente chute que Diogo Costa espalmou, Richard Ríos finalizou pra fora boa trama coletiva e Puerta arriscou rente à trave.



Insistiram tanto os sul-americanas que foram à rede, em cabeceio do zagueiro Davinson Sánchez. Só que os dezenas de milhares de colombianos no estádios se frustraram com o impedimento de poucos centímetros marcado em campo e confirmado pela tecnologia do semi-automático.



FICHA TÉCNICA



COLÔMBIA 0 X 0 PORTUGAL



COLÔMBIA: Vargas; Santi Arias (Muñoz), Davinson Sánchez, Lucumí e Deiver Machado; Lerma (Richard Ríos), Puerta e Jhon Arias (Castaño); James Rodríguez (Quintero), Córdoba (Luis Suárez) e Luis Díaz. Técnico: Néstor Lorenzo.



PORTUGAL: Diogo Costa; João Cancelo (Dalot), Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes (Matheus Nunes); Vitinha (Rafael Leão) e Rúben Neves (João Neves); Pedro Neto, Bruno Fernandes e João Félix (Samú Costa); Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez



ÁRBITRO: Alireza Faghani (Austrália).



CARTÕES AMARELOS: Puerta.



PÚBLICO: 64.478 torcedores.



RENDA: Não divulgada.



LOCAL: Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, EUA.

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