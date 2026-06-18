Colômbia joga mal, mas conta com talento de Luis Díaz para bater Uzbequistão e é líder Grupo K

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Diante de mais de 80 mil torcedores, a Colômbia jogou mal, mas contou com o talento de Luis Diaz para assumir a liderança do Grupo K, nesta quarta-feira, ao derrotar o Uzbequistão, por 3 a 1, no Estádio Azteca, na Cidade do México, em duelo válido pela primeira rodada. No outro jogo da chave, horas antes, Portugal e Congo empataram por 1 a 1.





A Colômbia teve a iniciativa da partida, mas o Uzbequistão não aceitou ficar passivo, adiantou a marcação e passou a ficar mais tempo com a bola. A disputa foi intensa, mas a produção de jogadas, escassa. Com isso os goleiros Yusupov e Vargas pouco trabalharam no começo do jogo.



O primeiro lance de emoção aconteceu aos 17 minutos, quando o palmeirense Jhon Arias arriscou de fora da área e errou o alvo por pouco. O lance deu confiança aos colombianos, que logo chegaram a 62% de posse de bola. Várias jogadas foram iniciadas com a intenção de terminar na dupla Luis Díaz e Luis Suárez, mas sem sucesso.



Os times foram para a parada para reidratação aos 23 minutos. Na volta, aumentaram a quantidade de erros de passes. O público chegou a iniciar algumas vaias.

James Rodríguez, camisa 10 da Colômbia. Foto: YURI CORTEZ / AFP



Demorou, mas aos 32 minutos, a Colômbia organizou uma bela jogada. James lançou Arias, que descobriu Luis Diaz no meio da área. O artilheiro virou bonito, bateu cruzado e acertou a trave esquerda de Yusupov.



A grande torcida colombiana presente no Azteca tentou empurrar a seleção, que deixou o Uzbequistão acuado em seu campo. A bola passou a rodar com maior velocidade e o talento de Luis Diaz fez a diferença. O atacante, que atua no Bayern de Munique, descobriu Muñoz invadindo a área. O toque foi sutil e desviou de Yusupov, aos 40 minutos.



O primeiro tempo terminou com total domínio da Colômbia. O Uzbequistão equilibrou apenas nos 15 minutos iniciais, mas depois se rendeu ao melhor toque de bola colombiano, que só não obteve uma vantagem maior no placar por causa dos erros nos passes definidores das jogadas.



SEGUNDO TEMPO

No intervalo, o técnico italiano Fabio Cannavaro, campeão mundial como jogador em 2006, fez duas alterações na seleção uzbeque. A equipe foi mais ofensiva, sem incomodar o goleiro Vargas, mas em compensação abriu mais espaços para os contra-ataques colombianos.



Aos 15 minutos, finalmente a primeira jogada de todo o ataque uzbeque. Após defesa parcial de Vargas, bola sobrou para Fayzullaev fazer o primeiro gol do Uzbequistão em Copas do Mundo.

Luis Diaz foi o protagonista da estreia da Colômbia na Copa. Foto: ALFREDO ESTRELLA / AFP



A Colômbia reagiu de imediato. Passou a fazer marcação forte o campo todo e acabou conseguindo uma roubada de bola no meio de campo. Luis Diaz foi lançado e bateu cruzado para fazer 2 a 1, aos 20 minutos.



A partir daí, a Colômbia reteve a bola, mas não teve inspiração para aumentar a vantagem, enquanto o Usbequistão chegou a pedir um pênalti, teve uma bola na trave, lutou até o final, mas não soube aproveitar as bolas alçadas na área para buscar pelo menos o empate. No último lance do jogo saiu o terceiro gol colombiano com Campaz, em bela cabeçada, aos 53 minutos.



PRÓXIMA RODADA

Na segunda rodada do Grupo, terça-feira, em Houston, se enfrentam Portugal e Uzbequistão, enquanto Colômbia e RD Congo vão jogar em Zapopan, no México.



FICHA TÉCNICA

UZBEQUISTÃO 1 X 3 COLÔMBIA

UZBEQUISTÃO - Yusupov; Khusanov, Abdullaev, Nasrullaev (Sayfiev), Ashurmatov (Urozov) e Karimov; Mozgovoy, Shukurov, Fayzullaev (Amonov) e Urunov (Khamdamov); Shomurodov (Sergeev). Técnico: Fabio Cannavaro.

COLÔMBIA - Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Puerta (Richard Rios) e Mojica; Lerma, Jhon Arias (Castano), James Rodríguez (Campaz) e Luis Díaz (Gomez); Luis Suárez (Hernandez). Técnico: Néstor Lorenzo.

GOL - Muñoz aos 40 minutos do primeiro tempo. Fayzullaev aos 15, Luis Díaz aos 20 e Campaz aos 53 do segundo.

CARTÕES AMARELOS - Mojica e Khusanov.

ÁRBITRO - Anthony Taylor (ING).

PÚBLICO - 80.824 torcedores.

LOCAL - Estádio Azteca, Cidade do México (MEX).

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