Copa do Mundo Feminina Colômbia vence Jamaica e chega nas quartas de final da Copa do Mundo feminina Na próxima fase, as colombianas vão enfrentar a Inglaterra

Em jogo equilibrado, a Colômbia venceu a Jamaica por 1 a 0 e avançou até as quartas de final da Copa do Mundo feminina. O duelo desta terça-feira (8) foi disputado no Melbourne Rectangular Stadium.

As colombianas vão encarar a Inglaterra na próxima fase, que eliminaram a Nigéria nos pênaltis. A partida acontece no próximo sábado (12), às 7h30.

Com uma estratégia ofensiva, a Colômbia dominou a primeira etapa. No entanto, as sul-americanas não conseguiram criar grandes oportunidades.

O gol que não saiu na primeira etapa, aconteceu rapidamente no segundo tempo. Logo aos seis minutos, Guzman fez um ótimo cruzamento para Catalina Usme. A atacante dominou com perfeição e finalizou com o pé esquerdo para abrir o placar.

Depois do gol sofrido, o primeiro na Copa do Mundo, a Jamaica começou a se soltar em busca do empate.

A melhor chance veio aos 35 minutos, quando Drew Spence recebeu livre um cruzamento dentro da área, mas cabeceou para fora.

