Colômbia x Brasil: coletiva de imprensa tem confusão e empurra-empurra; veja vídeo

A- A+

Integrantes da CBF e da Federação Colombiana de Futebol se envolveram em uma confusão após a derrota do Brasil para a Colômbia, por 2 a 1, válida pela quinta rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo.



O tumulto, com gritaria e empurra-empurra, aconteceu antes da coletiva com o técnico brasileiro, Fernando Diniz, na sala de imprensa da Estádio Metropolitano Barranquilla, na Colômbia.

O motivo da confusão seriam os backdrops, painéis com patrocinadores, usados durante as entrevistas. Enquanto a equipe brasileira queria realizar a entrevista de Diniz com o banner com os patrocinadores da CBF, a seleção colombiana exigia o uso do seu backdrop.





Huge punch-up in the Barranquilla press room post match!



Seems like a squabble about where Brazil should do their presser got heated very quickly. Punches thrown, pigs called in, Federation staff involved. pic.twitter.com/QrJCDqDF7E — Carl Worswick (@cworswick) November 17, 2023

Conforme vídeo publicado nas redes sociais, os membros das seleções discutem, trocam palavrões e chegam a se empurrar. Em determinado momento, um integrante colombiano aparece no chão.





"Não sabe receber as pessoas na sua casa, não? Você vai jogar no Brasil! Que p* é essa? Trata a gente com respeito", diz um segurança da seleção brasileira.

Após a confusão, ficou acertado que Diniz falaria em dois momentos. Inicialmente, sentado, em frente ao banner com os patrocinadores da Colômbia. Na sequência, em pé, diante do painel com as marcas brasileiras.

Veja também

SELEÇÃO BRASILEIRA Imprensa argentina repercute derrotas antes do superclássico: "Maracanã será um caldeirão"