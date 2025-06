A- A+

Copa do Mundo de Clubes 'Colossal', 'queda do pedestal': Jornais internacionais exaltam vitória do Botafogo no Mundial Equipe carioca conseguiu vencer o PSG, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa

O Botafogo conseguiu um feito histórico na quinta-feira. Com um gol de Igor Jesus, o time carioca venceu o poderoso Paris Saint-Germain, atual campeão da Liga dos Campeões, por 1 a 0, pelo Grupo B do Mundial de Clubes. O resultado conquistado foi exaltado pela imprensa internacional. Jornais e sites do planeta destacaram o feito obtido pelo time comandado pelo técnico Renato Paiva.



O L'Équipe, tradicional jornal da França, disse que o PSG "foi derrubado de um pedestal". O veículo afirmou que o time francês não fez um jogo inspirado, e acabou surpreendido por um contra-ataque que originou o gol de Igor Jesus.



"Grande trovão, Paris Saint-Germain encurralado pelos brasileiros e com as costas na parede", definiu o RMC Sport, analisando a derrota da equipe de Luis Enrique.



Outros jornais franceses também destacaram a vitória botafoguense. O Le Parisien fez um alerta ao Paris Saint-Germain: "Derrota surpreendente, ataque inofensivo e classificação em perigo... o que lembrar de PSG x Botafogo".





Já o Le Figaro disse que o "PSG foi confuso e sem ideias e caiu para o Botafogo, de John Textor", citando o dono da SAF do clube carioca.



O Diário Olé, da Argentina, colocou na manchete que o Botafogo deu uma "porrada histórica" sobre o PSG, exaltando o triunfo dos brasileiros sobre o atual campeão da Liga dos Campeões.



O Marca, da Espanha, afirmou que o "Botafogo baixou o PSG para a terra". O As, por sua vez, chamou o time carioca de "colossal", criticando ainda o "excesso de confiança" dos clubes europeus no Mundial.



Em Portugal, o jornal Record citou o técnico Renato Paiva, que é português. "Botafogo de Renato Paiva consegue vitória histórica frente ao campeão da Europa PSG no Mundial de Clubes", resumiu.

Veja também