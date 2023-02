Com 10 gols em nove jogos, Wallace Pernambucano é o maior goleador do Brasil em 2023

A- A+

Nem Pedro, que esteve na Copa do Mundo de 2022. Ou Gabigol, principal centroavante do futebol brasileiro nos últimos anos. Tampouco o uruguaio Luis Suárez, que já jogou com Messi no Barcelona e que hoje está no Grêmio. O maior artilheiro de 2023 do País é pernambucano e carrega o estado no sobrenome: Wallace. Aos 36 anos, o atacante com passagens por Náutico e Santa Cruz está atualmente no América/RN, sendo o maior goleador nacional neste início de temporada.



Em nove jogos disputados no clube potiguar, Wallace balançou as redes 10 vezes, com média de mais de um gol por jogo. A primeira vítima foi o Moto Club/MA, em partida que o atleta fez logo quatro. Depois, deixou o dele diante de Potyguar/RN (3), Alecrim (2) e Santa Cruz/RM (1).



“Isso é fruto do trabalho que venho fazendo, me dedicando ao máximo. Sempre espero ter um bom desempenho. Na pré-temporada, a gente já coloca metas para que elas aconteçam. Penso em fazer gols em todos os jogos. Meus companheiros aqui do América estão me ajudando muito a ser o atual artilheiro do Brasil”, contou Wallace Pernambucano.



Natural de Escada, munícipio da Mata Sul de Pernambuco, Wallace rodou pelo futebol nordestino. Além do América, jogou na Cabense/PE, Confiança/SE, Sergipe, Treze e Ceará – no Sul, vestiu a camisa do Brasil de Pelotas/RS.



Em Pernambuco, Wallace jogou por Náutico e Santa Cruz. No Timbu, fez parte do elenco campeão estadual em 2018 e da Série C em 2019. Pelo Alvirrubro, foram 23 gols em 79 jogos. No Tricolor, apenas uma bola na rede em sete partidas.





“O profissionalismo é a diferença. A preocupação em manter a forma física e o equilíbrio para aguentar os 90 minutos. Isso influencia. Não é só chegar e entrar. Hoje, a gente se prepara mais do que alguns mais novos”, apontou. O atleta foi eleito o melhor atleta da Série D pelo América/RN no ano passado.



À frente de outros grandes goleadores do Brasil, Wallace projeta manter a boa fase ao longo de 2023. “Meu intuito é manter a marca e terminar o ano como artilheiro do Brasil. Ser comparado com esses caras como Pedro, Gabigol e Suárez é uma satisfação enorme. Vou manter a dedicação para, quando as bolas chegarem, continuar fazendo os gols”, completou.



A temporada mais goleadora de Wallace Pernambucano foi em 2020, também pelo América/RN, quando anotou 19 gols.

Veja também

Futebol Alemão Union Berlin vence Leipzig e fica a um ponto do Bayern no Alemão