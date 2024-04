A- A+

Jogos olímpicos Com 11 confirmados, quem pode ficar com a última vaga no Dream Team nas Olimpíadas de Paris O 12º jogador americano deve ser escolhido apenas em julho, quando começa a preparação para valer

Há apenas uma vaga restante na seleção masculina de basquete que representará os Estados Unidos nos Jogos Olímpicos de Paris. Na última segunda-feira (15)4, a equipe decidiu 11 dos 12 jogadores que farão parte do "Dream Team" deste ano, e a curiosidade mora agora na dúvida de quem será o último homem. Pelo menos 30 estrelas da NBA fazem parte de uma lista prévia, definida em janeiro, que o treinador Steve Kerr pode convocar.

Estão garantidos: os armadores Stephen Curry (Golden State Warriors), Devin Booker (Phoenix Suns), Jrue Holiday (Boston Celtics) e Tyrese Haliburton (Indiana Pacers); os alas LeBron James (Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Suns), Jayson Tatum (Celtics) e Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves); e os pivôs Anthony Davis (Lakers), Joel Embiid (Philadelphia 76ers) e Bam Adebayo (Miami Heat).

Neste momento, o favorito a fechar a equipe é o ala Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers), segundo o site "The Athletic". Porém, ainda há muitos nomes de peso na briga, como seus companheiros Paul George e James Harden. Damian Lillard (Milwaukee Bucks), Jimmy Butler (Miami Heat) e Kyrie Irving (Dallas Mavericks) também são craques possíveis.

A lista ainda mistura veteranos como o armador Chris Paul (Warriors) e jovens estrelas, como os ala-pivôs Paolo Banchero (Orlando Magic) e Chet Holgrem (Oklahoma City Thunder). Já o pivô Draymond Green (Warriors), medalha de ouro nas últimas duas edições de Jogos Olímpicos, está ausente, por enfrentar alguns problemas em decorrência do seu comportamento violento em quadra.

A decisão do último nome não deve ser tomada neste momento. A ESPN americana revelou que a seleção manterá a vaga aberta até julho, quando começa a preparação para as Olimpíadas. Haverá um período de treinos e amistosos em Las Vegas até a estreia no dia 28, na França, em partida contra a Sérvia.

Veja a lista completa:

Kawhi Leonard

Damian Lillard

Jimmy Butler

James Harden

Kyrie Irving

Paul George

Trae Young

De’Aaron Fox

Donovan Mitchell

Aaron Gordon

Jaylen Brown

Chris Paul

Chet Holmgren

Jarrett Allen

Jalen Brunson

Paolo Banchero

Jaren Jackson Jr.

Austin Reaves

Tyler Herro

Brandon Ingram

Desmond Bane

Scottie Barnes

Mikal Bridges

Alex Caruso

Josh Hart

Cam Johnson

Walker Kessler

Bobby Portis

Duncan Robinson

Derrick White

Após a última Copa do Mundo de Basquete, vencida pela Alemanha no ano passado, na qual os EUA ficaram em quarto lugar, as estrelas da NBA iniciaram um movimento para confirmar presença nos Jogos Olímpicos. A ideia é mostrar a força da seleção no cenário mundial, assim como em 1992, com o "Dream Team", e em 2008, com o "Redeem Team".

