Sport Com 11 gols sofridos no returno, Sport busca redobrar as atenções na reta final da Série B Dos quatro integrantes do G-4, Leão é quem mais tomou gol nesta edição da Segundona

A zaga do Sport sempre foi um trunfo para o clube nas últimas temporadas. Nas últimas rodadas da Série B, no entanto, o setor defensivo tem deixado os torcedores preocupados. Principalmente pelo receio de que as falhas possam colocar o acesso rubro-negro em xeque. Das 20 equipes que disputam a competição, o Leão é apenas o oitavo time menos vazado - ao lado do Criciúma -, com 28 gols sofridos. Entre os quatro integrantes do G-4, é o que tem os piores números. Dados que têm ligado o alerta também do elenco.

Em entrevista concedida à comunicação do clube, o zagueiro Sabino enfatizou que o momento é de redobrar as atenções. O objetivo da equipe é ter uma reta final de Série B com o mínimo de sustos daqui para a frente. "Sabemos que senão tomarmos gol, a probabilidade que temos de vencer é muito grande. Dificilmente nós ficamos sem fazer gols. Isso é uma coisa que tem nos incomodado bastante, principalmente para mim que sou zagueiro, para o Dênis que é goleiro. Nesse resto de campeonato, vamos evitar tomar o máximo de gols possível para poder sair com os resultados positivos", salientou.

Dos 28 gols sofridos pelo Sport nesta edição da Segundona, 11 foram distribuídos nos 11 jogos do returno - o nono pior clube no recorte. Alguns deles, tomados no início dos confrontos, fizeram o Rubro-negro deixar pontos preciosos pelo caminho. De acordo com Sabino, o elenco garantiu aumentar o nível de concentração para evitar novos percalços. Fato que o técnico Enderson Moreira também afirmou ter cobrado dos jogadores.

"Tivemos alguns jogos que nós tomamos gols no início. Isso dificulta o nosso trabalho, porque nós temos que correr atrás do resultado. Não é sempre que nós vamos fazer o gol logo em seguida, como foi contra o Avaí. Mas não temos que ficar colocando muita pressão nisso, porque isso também acaba sendo ruim para nós, de ter que entrar com aquela pressão de não tomar gol no começo do jogo. Mas, obviamente, nós vamos concentrar o máximo para não poder tomar gol nem no começo e nem no fim", pontuou o defensor.

Duelo com a Ponte

Na próxima segunda-feira (9), diante da Ponte Preta, o Sport tem mais uma possibilidade de dar um novo passo rumo ao acesso. Assim como os três últimos adversários do time da Praça da Bandeira, o Alvinegro de Campinas é mais um a figurar na parte inferior da tabela, ocupando a 15ª colocação, com 33 pontos. Apesar dos momentos opostos, Sabino garantiu que a partida na Ilha do Retiro não será fácil. O Rubro-negro é o vice-líder, com 54 pontos.

"Pegamos o Avaí, que também está em situação delicada e empatamos o jogo. Alguns jogos atrás, o Vitória perdeu para o Londrina que está na zona de rebaixamento. Então você vê o equilíbrio da Série B. Não é porque eles estão em uma situação adversa, uma situação ruim, que o jogo vai ser fácil. Muito pelo contrário. Eles estão precisando do resultado, né? Mas aqui eles vão encontrar uma equipe aguerrida, que também quer o resultado a todo o custo, porque nós estamos numa batalha de conseguir o nosso acesso, né? Vai ser um jogo muito difícil, mas acredito que nós podemos sair com a vitória", finalizou.

