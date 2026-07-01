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Abreu e Lima Com 1,5 mil inscritos, segunda edição do "Abreu Pra Corrida" acontece neste domingo (5) Prova terá percursos de 5 e 10 km no bairro de Caetés I

O município de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, recebe a segunda edição do "Abreu Pra Corrida" no próximo domingo (5).



O evento esportivo, que já integra o calendário oficial da cidade, contará com a participação de 1.500 atletas inscritos e terá circuitos disputados no bairro de Caetés I.



Os corredores poderão competir em duas modalidades: 5 e 10 km. A concentração está agendada para as 5h, com largada oficial prevista para as 6h, na Praça II, em Caetés I.



Como forma de estímulo aos atletas, haverá premiação em dinheiro para os três primeiros colocados gerais das categorias masculina e feminina.



Confira o percurso da corrida:



Percurso da segunda edição do evento "Abreu Pra Corrida". Foto: Divulgação



Retirada dos kits

Os atletas inscritos deverão realizar a retirada dos kits de corrida nesta sexta-feira (3) e sábado (4), das 8h às 17h.



A entrega dos materiais será realizada no auditótio da Pracinha da Cultura, localizado no bairro de Boa Esperança (Fosfato).

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