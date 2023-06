A- A+

RECIFE Com 153 vagas, Prefeitura abre inscrições para o Bolsa Atleta Recife 2023 A inscrição deve ser feita de forma presencial no edifício-sede da Prefeitura, até o dia 21 de junho

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes, abriu o processo seletivo para o Bolsa Atleta Recife 2023. São 153 vagas ofertadas com uma remuneração mensal, por um período de doze meses, para atletas e paratletas que se enquadram nos requisitos do projeto. As parcelas variam entre R$300 e R$500, a depender da categoria. As inscrições serão encerradas no dia 21 de junho e podem ser feitas das 09h às 17h, na Secretaria de Esportes, localizada no sétimo andar do edifício-sede da Prefeitura.

As premiações dos Jogos Escolares do Recife vão além das medalhas e troféus habituais para os vencedores de cada modalidade. Os vitoriosos também podem concorrer ao programa Bolsa Atleta Recife nas categorias Estudantil Municipal, Estudantil Estadual e Atleta Recife – com parcelas entre R$ 300 e R$ 500.

A categoria Estudantil Municipal destina-se ao atleta e paratleta que tenha obtido o ouro nos Jogos Escolares do Recife. Nela, o valor mensal é de R$300,00. Na Estudantil Estadual, recebe quem conquistou medalha de ouro ou prata nos Jogos Escolares de Pernambuco. A bolsa é de R$400.

Vale destacar que é necessário ser atleta ou paratleta dos Programas de Rendimento da Secretaria de Esportes e ser aluno da rede municipal de ensino no período compreendido entre 01 de janeiro e 31 de dezembro de 2022. A bolsa é de R$ 500. Todos os pagamentos são válidos por um período de doze meses. Também é preciso possuir idade mínima de 12 e máxima de 17 anos, à época da competição que gerou o direito.

Informações referentes ao processo seletivo de 2023 estão disponíveis no edital, no site oficial da Prefeitura da Cidade do Recife, na aba de Editais. A divulgação do resultado está prevista para o dia 12 de julho.

Serviço

As inscrições do Bolsa Atleta Recife devem ser feitas de forma presencial, das 09h às 17h, até dia 21 de junho, na Secretaria de Esportes, localizada no sétimo andar do edifício-sede da Prefeitura da Cidade do Recife – Avenida Cais do Apolo, 925, Bairro do Recife.

É necessário preencher a ficha de inscrição e anexar a documentação exigida no edital. Inclui: comprovante de residência no Recife, declarações das escolas e entidades esportivas, boletim comprovando o resultado na competição e declaração do treinador atestando a assiduidade nos treinamentos. Também é preciso possuir idade mínima de 12 (doze) e máxima de 17 (dezessete) anos, à época da competição que gerou o direito.

Maiores esclarecimentos e informações poderão ser obtidos nos telefones (81) 3355.8356 ou (81) 3355.8761, das 09h às 12h e das 14h às 17h.

Veja também

Futebol Após falta de Júlio em embarque para Aracaju, Marchiori terá reunião com atleta em retorno ao Recife